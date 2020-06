Roboter erobern Werkunterricht in Delitzscher Rosenweg-Grundschule

Delitzsch

Die Statur erinnert ein bisschen an den R2-D2 aus Starwars: ein kurzer Zylinder mit Rundung nach oben. Aber diese Miniroboter sind nur wenig größer als die Plastebehälter unter der Schokohülle des Überraschungseis. Es sind Ozobots, die da vor den Kindern der Grundschule am Rosenweg herumkurven. Die Mädchen und Jungen aus der Klasse 3/2 haben ihnen gerade beigebracht, was sie zu tun haben: Sie nehmen ihren Weg auf den Linien, die die Kinder aufgezeichnet haben, blinken blau oder rot, je nach Untergrund, biegen an Kreuzungen richtig ab. „Wir wollen jetzt den kleinen Roboter so programmieren, verschiedene Dinge zu machen, sich zu drehen und mal langsam zu fahren“, erklärt Simon. Dazu ist das Programm aus dem Netz zu laden. Klaus Kretzschmar-Reimann, der fürs Projekt an die Schule gekommen ist, erklärt schon mal, wo das zu finden ist. „Hoffentlich klappt’s mit unserer Internetverbindung“, merkt Schulleiterin und Lehrerin Andrea Hildebrandt an.

Technik-Begeisterung für Kinder

Klaus Kretzschmar-Reimann gehört zum Team der Leipziger Garage, die sich auf die Fahnen geschrieben hat, Kinder und Jugendliche für Technik zu begeistern. Mit diesem Kurs sollen sie einen interessanten und einfachen Zugang zur Programmierung und modernen Technologien ermöglicht bekommen. Schließlich werden sie in einer Welt der Industrie 4.0 aufwachsen, in der Menschen, Maschinen, Produkte miteinander vernetzt sind.

Moves und Roboter-Geschichte

Mit Klaus Kretzschmar-Reimann ist auch der große Bruder der Ozobots in die Grundschule gekommen. Roboter Nao hat Kleinkindgröße ist mit Armen, Beinen, Kulleraugen ausgestattet. Er kann hören, laufen, sprechen. Er hat den Kindern aus der Roboter-Geschichte erzählt, erklärt, was ein Roboter ist, woraus er besteht und wo Roboter in der Gesellschaft vorkommen. „Er hat Moves gemacht und ein Spiel mit uns gespielt“, erzählen die Grundschüler begeistert.

Neugierde wecken

Die Schulöffnung nach der Corona-Schließung verlaufe generell „sehr gut“, schätzt die Schulleiterin ein. „Wir haben Gelegenheit, Projekte aus den Ganztagsangeboten in den Unterricht zu integrieren. Und wir wollten uns auch nicht nur auf den Unterricht in Mathe und Deutsch beschränken.“

Weil die Nachmittagsbetreuung nicht durchgeführt werden kann, wird das GTA-Geld also für zusätzliche Angebote am Vormittag eingesetzt, kann der Robotik-Kurs für die Klasse 3.2 und die 4. Klassen laufen. Bei den Kindern sollte damit auch schon mal Neugierde geweckt werden, was nach der Grundschule kommt. Denn in den weiterführenden Schulen ist auch ein Fach namens „ Informatik“ im Angebot.

Robotik im Werkunterricht

Die Robotik wird auch nach dem Projekttag an der Grundschule „Am Rosenweg“ bleiben. Die Schule hat die Mini-Roboter, die auch noch ein bisschen mehr können, als auf gezeichneten Linien herumkurven, gekauft. Von der Leipziger Garage wurden die Rosenweg-Lehrerinnen fortgebildet. Die Robotik wird in dem Unterrichtsfach stattfinden, das sich gedanklich sonst eher mit Papier, Leim und Holz verbindet: „Werken“ wird im Zeitalter der 4.0-Industrie auch ein bisschen anders.

Von Heike Liesaus