Delitzsch

Diese Lesung in der Bibliothek Alte Lateinschule Delitzsch ist ein bisschen anders als sonst. „ Mark Daniel ist der beste Kulturredakteur“, freut sich Regina Kittelmann, einstige Bibo-Chefin, schon bevor es losgeht. Er ist zudem Autor des Buches mit dem roten Cover, auf dem sich eine schwarze Hand zur teuflischen Pommesgabel formt, und somit Ursache des Events, das sich bei circa 36 Grad Celsius unterm Dach abspielt: „Rock’n’roll 4 evermore – irre Trips zu alten Helden“. Aber die eigentliche Attraktion hier sei dieser Tino Standhaft, erklärt Regina Kittelmann weiter. Der graumähnige Barde habe sie vor einigen Jahren mit der „wunderbaren“ Musik vertraut gemacht. Kein Kontakt zu Rock’n’Roll? Wie ist’s möglich? „Ich habe früher in Görlitz gewohnt“, begründet die Mittsechzigerin.

Zu lustig für den Eigenbedarf

Mark Daniel verkraftet die Einschätzung gut und erzählt dann erstmal, wie es zu alle dem kam. Gemeinsam mit seinem Kumpanen “Hümmi“ hatte er sich vorgenommen, die Konzerten der Helden der Jugend zu besuchen, jener Rock-Dinosaurier, die wohl nicht mehr lange auf der Bühne zu erleben sein werden. Die Geschichten, die Daniel zuerst für sich selbst aufgeschrieben hatte, waren einfach zu lustig, um nicht an die Öffentlichkeit zu gelangen. Das fand der Eulenspiegel-Verlag auch. Hümmi spielt eine große Rolle in den Storys, Bier ebenso, beides ist mit dem Autoren auf dem Beamer-Bild, das über der Lese-Szenerie schwebt, vereint. Die irren Trips führen zu Auftritten von Größen wie Ritchie Blackmore, Alice Cooper, Ian Anderson von Jethro Tull, oft im plakatdekorierten T3, auch mal mit dem Fahrrad. Tino Standhaft liefert die musikalischen Kommentare zu. So wird auch mal rockig mitgewippt in der Bibo.

Erfolgreiche Hitzeschlacht

Findige Zuhörerinnen wedeln mit Fächern. Einer lässt einen Miniventilator surren. Mark Daniel zudem ist ein guter Sprecher, er kann das Idiom von Hümmi, ebenso wie das von Sabine aus Werdau oder Ingo aus Fürstenwalde. „Ich bin wahnsinnig begeistert, dass es in diesen heiligen Hallen einen solchen Abend gibt. Die beiden Jungs sind sowas von sensationell“, nimmt Regina Kittelmann das Wort zum Schluss erneut an sich. „Wir haben hier schon so viele Autoren gehabt, aber der hier kann sogar gut lesen.“ Dem ist wohl nichts hinzuzufügen. Die Hitzeschlacht unterm Dach der Bibo ist gewonnen. Fürs Gruppenfoto der Helden des Tages, der Gastgeber und Protagonisten, formen sich die Hände mit in die gewünschte Rocker-Pose. Dann zucken die Gewitterblitze.

Info: www.markdaniel.de

Von Heike Liesaus