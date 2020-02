Rödgen

Betrug am Telefon und kein Ende. Nachdem die Polizei erst am Montag über einen falschen Polizisten berichtet hatte, der eine 66-Jährige aus Schenkenberg zur Preisgabe ihrer Vermögensverhältnisse überreden wollte, vermeldete die Polizei jetzt schon wieder einen Fall in der Region Delitzsch. Diesmal klingelte das Telefon am Montagnachmittag, gegen 15.45 Uhr, bei einer 63-Jährigen im Delitzscher Ortsteil Rödgen. Eine unbekannte Anruferin versprach der Frau einen Gewinn aus einem angeblichen Preisausschreiben. Als Gegenleistung sollte die 63-Jährige jedoch einen hohen dreistelligen Geldbetrag an eine Kontaktperson überweisen. Die Geschädigte lehnte dies ab, woraufhin das Gespräch durch die Anruferin beendet wurde.

Polizei warnt

Die Polizei warnte in diesem Zusammenhang erneut ausdrücklich vor betrügerischen Gewinnversprechen am Telefon: „Sie sollten sich nicht auf ein derartiges Gespräch einlassen. Sollten Sie darauf eingehen und den geforderten Geldbetrag überweisen, ist dieser in der Regel verloren. Zahlen Sie daher für einen angeblichen Gewinn niemals etwas im Voraus. Beenden Sie das Gespräch und kontaktieren Sie die Polizei.“

Von LVZ