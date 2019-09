Delitzsch

Die neuen Schulbücher, alte und neue Gesichter, neue Wege und Räume. Nach den großen Ferien ist der Start in den Schulalltag immer etwas Besonderes. Aber an der Grundschule Am Rosenweg im Delitzscher Norden waren die vergangenen Tage eine Extra-Herausforderung. Nicht allein, weil 360 Kinder, 26 Lehrerinnen und Lehrer, 17 Klassen, darunter auch Spezialklassen für Leserechtschreibschwäche (LRS) und für Deutsch als Zweitsprache (DAZ) den Unterricht aufnahmen. Zudem ist dieser Tage auch der Hortbetrieb im Schulhaus zu integrieren. Denn derneue zentrale Hort Loberaue, der fünf Einrichtungen ersetzt, ist noch nicht fertig. „Damit hat sich zum Beispiel auch die Zahl der Essenskinder aktuell von 70 auf über 200 erhöht“, erklärt Schulleiterin Kerstin Krüger.

Volleyball-Trainer macht Unterricht

Um gut ins Schuljahr zu starten, läuft der Betrieb im ersten Monat noch in einem Extra-Modus. In der ersten Woche gab es Klassenleiter-Unterricht, damit sich alle aneinander gewöhnen konnten. In der folgenden Zeit ist Projektunterricht angesagt. Dabei ist dann auch die Klassenleiterin dabei, aber es werden auch die Fachlehrer involviert. Und es wird Hauptaugenmerk auf Teambuilding, den Aufbau der Gemeinschaft, gelegt. Da kam das Angebot vom Volleyballverein GSVE gerade recht.Er hatte die Grundschulen zum Turnier eingeladen, auf den für Delitzsch Beach(t) temporär auf dem Markt angelegten Sandplätzen. Aber das hätte die Logistik in diesem Jahr einfach überspannt.

Dafür ist nun Jugendtrainer Benedikt Bauer in der Sporthalle und hält für alle dritten und vierten Klassen je eine Doppelstunde Sportunterricht, der auf Volleyball zugeschnitten ist. In Staffelspielen werden Laufen, Stoppen, die Ballführung mal mit der „starken“ und mal mit der „schwachen“ Hand geübt. „Am Ende spielen wir auch Ball über die Leine. Für richtiges Volleyball sind es natürlich zu viele Kinder“, erklärt der 23-Jährige, der beim GSVE die Altersgenossen trainiert. Auch vor der Halle sind gerade Teamspiele zu beobachten: Welche Mannschaft wird wohl zum Beispiel zuerst mit Hilfe der Regenrinnen-Stücken den Tennisball ans Ziel bringen?

Enger Kontakt

Am Ende werden die Kinder aus den Klassen von den Hort-Erzieherinnen abgeholt. „Auch das Hortteam ist ja völlig neu“, stellt Kerstin Krüger fest. So gesehen, hat die räumliche Lösung für den Übergang einen Vorteil: Der Kontakt zur Schule ist von Anfang an sehr eng.

Von Heike Liesaus