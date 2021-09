Rothalstaucher, Gottesanbeterin und Wolf – unterwegs im Naturschutzgebiet Werbeliner See

Delitzsch

Wer einmal raus will, gedanklich weg von Stress und Hektik des Alltags, einmal loslassen und die Seele baumeln lassen möchte, der findet mit den Tagebauseen im Südwesten von Delitzsch genau die richtigen Orte. Hier kann man Ruhe finden, den Wind säuseln hören und die Weite der Landschaft genießen.

Das sind gute Gründe, warum die Seen Menschen aus nah und fern so magnetisch anziehen. Doch wo Wasser ist, sind Badende auch nicht weit. Seit jeher spaltet daher in der Region der Naturschutz auf der einen und der Wunsch nach touristischer Seenutzung auf der anderen Seite die Gemüter. Das Gebiet rund um den Werbeliner See und die weitläufigen umliegenden Agrarflächen wurde bereits 2006 als europäisches Vogelschutzgebiet ausgewiesen, seit Mai 2019 ist das wertvolle Kerngebiet als Naturschutzgebiet Werbeliner See unter Schutz gestellt.

Zu dem Naturschutzgebiet zählen neben dem Werbeliner See auch der Grabschützer und der Zwochauer See. Diese drei bieten vielen verschiedenen Arten perfekte Rückzugs- und Brutgebiete: Es gibt Flach- und Tiefwasserzonen, halboffene und offene Landschaften. Sie alle geben mehr als 181 Vogelarten ein Zuhause, aber auch Säugetieren, Amphibien, Reptilien, Fischen, Insekten und Pflanzen.

Artenvielfalt zeigen

Die Sonne scheint und lässt die Wasseroberfläche glitzern. Radfahrer und Spaziergänger teilen sich nicht nur an diesem Tag die Wege um die Seen. Auch Franka Seidel und Heike Franke sind wieder unterwegs und kennen schon einige Besucher und Besucherinnen. Die beiden Umweltpädagoginnen wollen den Menschen, die sie an den Seen antreffen, zeigen, was für eine einzigartige Artenvielfalt das Gebiet beherbergt, welche Besonderheiten die einzelnen Seen auszeichnen und mit welchen einfachen Mitteln Natur hier erhalten werden kann.

Zeigen sei hier das Zauberwort, denn manchmal muss man die Dinge erst sehen, um sie wirklich zu verstehen. Deshalb haben die beiden auch immer ein Fernglas und ein Spektiv dabei. „Wir animieren die Menschen auch durchzuschauen. Dabei können sie zum Beispiel ein seltenes Blaukehlchen oder eine Bartmeise entdecken, die sich im Schilf verstecken. Eine einzige Störung durch spazierende Menschen, die Wege verlassen, oder freilaufende Hunde reicht aus, dass sie ihr Revier und ihre Brut aufgeben“, erzählt Franka Seidel.

Ausflug mit dem Rad

Bei einem ihrer Rundgänge lassen mich die beiden teilhaben an ihrer Arbeit, ihrem Anliegen und ihrer Leidenschaft. Wir sind mit dem Rad unterwegs. Und kaum sind wir in die Pedale getreten, lässt uns ein kräftiger Ruf wieder stoppen. Für die beiden ist schnell klar, dass es sich um eine Grauammer handelt – „ein eher unauffälliger Vogel, aber mit einem markanten Gesang“, beschreibt Heike Franke. Die Goldammer trällert derweil aus den Wipfeln einer Pappel ihr Liedchen, „Wie, wie, wie hab ich dich liiieeeeeb!“, und lenkt nicht nur mit ihrem Gesang unsere Aufmerksamkeit auf sich – denn das Männchen mit seinem leuchtend gelben Kopf und Bauch ist ein echter Hingucker.

Ein Stück weiter sitzt auf einer Ölweide ein Neuntöter. Der kleine Vogel macht seinem Namen alle Ehre, spießt er seine Beute doch auf Dornen und spitze Zweige auf – für einen späteren Verzehr. Beeindruckend ist das prächtig gefärbte Männchen mit seinem auffälligen schwarzen Augenstreif und grauen Kopf.

Aufklärung ist das Ziel

Für ihre Rundgänge haben die beiden Frauen auch immer ein Vogelartenbuch dabei. „Wir sind zwar schon ziemlich gut beim Erkennen des Gesangs, aber ab und an müssen wir doch noch reinschauen“, sagt Heike Franke.

Sie und Franka Seidel kennen sich schon aus einer früheren Zusammenarbeit. Für die Auwaldstation in Lützschena-Stahmeln, im Norden von Leipzig, haben sie unter anderem einen digitalen Erlebnislehrpfad entworfen, auf dem Kinder, Jugendliche und Erwachsene den Auwald und seine Bewohner mithilfe eines Smartphones oder Tablets näher kennenlernen können.

Als sich ihre Wege trennten, ahnten sie nicht, dass sie bald wieder zusammenfinden würden. „Wir haben uns unabhängig voneinander für das Projekt des Landratsamtes Nordsachsen beworben. Das Schutzgebiet rund um den Werbeliner See ist ein Naturjuwel – vielen ist das gar nicht bewusst“, weiß Franka Seidel. Diese Menschen zu informieren, aufzuklären und um Verständnis zu werben, sei ihr vorrangiges Ziel. Dafür bieten sie verschiedene Führungen und Exkursionen im Gebiet an. Heike Franke hat für das Naturschutzgebiet eigene Knigge-Visitenkarten entworfen. Auf der Vorderseite sind verschiedene prominente Bewohner des Naturschutzgebietes abgebildet, die mit einem pfiffigen Spruch auf das Verhalten der Besucher im Naturschutzgebiet anspielen. Die Rückseite zieren ein paar mehr Infos zur Art, ihrer Gefährdung sowie zum respektvollen Miteinander von Mensch und Natur im Schutzgebiet. „Grundsätzlich sind viele Menschen aufgeschlossen und dankbar für diese Art von Information. Das ist für uns ein gutes Zeichen“, fügt Heike Franke hinzu.

Gottesanbeterin und Wolf

Auf einem kleinen Weg hinab zum Werbeliner See zeigt Heike Franke auf ein an dem Zweig einer Birke hängendes, aber schon verlassenes Nest einer Beutelmeise. „Der Nestbau ist reine Männersache. Stolz präsentiert das Männchen das halbfertige Nest. Gefällt es dem Weibchen, fängt es bereits an zu brüten, während das Männchen fertig baut“, berichtet sie.

Die Seen werden von den verschiedenen Vogelarten nicht nur als Nist- und Brutplatz genutzt. „Vom Ende des Sommers bis ins Frühjahr hinein nehmen die Vögel die Wasserflächen des Werbeliner und Grabschützer Sees auch als Rastplatz und Mausergebiet an“, verrät Franka Seidel. „Die Flachwasserbereiche werden vor allem zur Nahrungsaufnahme genutzt.“

Ein Seeadler-Pärchen hat früher am Grabschützer See gebrütet, in der unzugänglichen Wildnis der bewaldeten Schüttrippen, erfahre ich. Der gigantische Horst sei bei Laubfall noch in der Baumkrone einer Pappel zu entdecken. „2019 haben Waschbären den Horst gekapert. Das Seeadler-Paar ist daher ‚umgezogen’, hat einen neuen Horst in einem kleinen Wäldchen südlich des Naturschutzgebietes gebaut und dort auch erfolgreich gebrütet. Aber zum Jagen ist er noch regelmäßig hier“, erklärt Heike Franke. Meine aufkeimende Hoffnung, den mächtigen Seeadler bei seinem Beutezug zu erwischen, wird leider enttäuscht. Sein angestammter Platz ist leer.

Rohrweihe lässt sich nicht stören

Dafür lässt sich eine junge Rohrweihe von uns nicht stören und putzt ihr Gefieder auf einem Baumstumpf am Ufer. An einem Ausläufer des Grabschützer Sees versuche ich später verzweifelt, den winzigen Zwergtaucher auszumachen, doch immer, wenn ich das Fernglas ansetze, taucht er einfach ab. Dafür genieße ich den stolzen Anblick des äußerst seltenen Rothalstauchers, der die ihn umgebende Ruhe sucht und hier gefunden hat.

Nebenbei höre ich von der Gottesanbeterin, die hier im Naturschutzgebiet erstmals 2014 entdeckt wurde. Ursprünglich stammt sie aus Nordafrika, ist schon lange im Mittelmeerraum und seit einiger Zeit in wenigen Teilen Deutschlands beheimatet. Sie lebt an Gräsern, Kräutern, Stauden und kleinen Sträuchern und findet im Schutzgebiet ausreichend Nahrung.

Auf dem Rückweg bleiben die beiden Frauen plötzlich stehen und zeigen auf eine Losung am Boden. „Das ist Wolfslosung. Damit wird ihr Revier markiert“, sagt Heike Franke. „Unser“ Rudel streife immer wieder durch das Naturschutzgebiet, denn hier sei sein „Wohnzimmer“. Und Nahrung in Form von Wildschweinen und Rehen scheint es hier auch genug zu geben.

Angebote für einen neuen Blick

Bevor ich mich wieder auf mein Rad schwinge, zeigt mir Franka Seidel ein aufgeregt hüpfendes Schwarzkehlchen, das uns anscheinend mit seinem schrillen Pfeifton verscheuchen möchte. Der kleine Vogel macht eines deutlich: Wer die Wege verlässt und auf die Wiese tritt, kann schnell Nester und damit Leben vernichten, denn sein Nest baut das Schwarzkehlchen auf dem Boden. Auch deshalb sind die Frauen unterwegs – um zu sensibilisieren. „Wir wollen den Besuchern seltene, inzwischen bedrohte Arten zeigen und dadurch die Wertschätzung des Gebietes steigern“, sagt Heike Franke. Auch für Schulklassen und interessierte Gruppen eigne sich ein Blick in diese Landschaft und ihre vielfältige Flora und Fauna. Und wer sich darauf einlässt, das Kleine und Zerbrechliche zu sehen, wird auch das große Gebiet mit anderen Augen sehen.

Von Nannette Hoffmann