Roger Liesaus aus Taucha arbeitet an seinem dritten Film über die Luftrüstungs-Industrie in Leipzig. Diesmal geht es um die HASAG, jenem deutschen Unternehmen im Bereich der Metallverarbeitung, das im Zweiten Weltkrieg auch als Rüstungskonzern von Bedeutung war. Dabei wird aber der Geschichte vieler Zulieferbetriebe in Eilenburg nachgegangen.