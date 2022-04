Delitzsch

Alles blinkt, klingt und bewegt sich dieser Tage auf dem Festplatz neben dem Delitzscher Tiergarten: Der Rummel gastiert dort noch bis Sonntag. Damit ist in der Corona-Zeit wieder ein Stück Normalität eingekehrt. Denn traditionell sind die Schausteller hier in der Osterzeit zu Gast. Der achtjährige Luan genießt das Geschehen sichtlich. Er ist mit seiner Oma Christa Wildführ und dem zweijährigen Schwesterchen Hanna da. An der Losbude hat der große Bruder gerade großzügig seine Punkte abgegeben, damit ein Plüschtiger für die Kleine eingelöst werden konnte. Das Trio ist mit seiner Rummeltour fast durch. Nur der Zuckerwattestand fehlt noch. Was hat am besten gefallen? „Das Kettenkarussell. Das geht ab“, so die Empfehlung des jungen Delitzschers.

Der achtjährige Grundschüler favorisiert damit einen Klassiker. Denn das Karussell ist 100 Jahre alt und schon lange im Besitz der Schausteller-Dynastie Weisheit. André Weisheit, Jahrgang 1968, bedient es. Auch ihn freut, dass die Saison nach den Beschränkungen wieder gestartet ist: „Ich bin froh, dass es losgeht.“ Je nach den Ansprüchen der Kundschaft reguliert er die Geschwindigkeit. Fahren die Jüngsten mit, stellt er auf langsam. Es gibt auch mittel und schnell. Und das geht tatsächlich ab. Die Ketten scheinen dann fast waagerecht zu liegen. Johnny Schumann (6) und seine 15-jährige Schwester Lilly jedenfalls wählen die letztere Variante. Und das zum zweiten Mal. „Das hat Spaß gemacht“, so das Urteil der beiden.

Hier geht es rund in Delitzsch

Alles dreht sich auch beim „Superstar“ nebenan. Aber der ist moderner und viel größer. Hier kostet die Tour auch 4 Euro. Die Gondeln an den Trägerarmen können sich ebenso in die Waagerechte legen. „Es war gar nicht so schlimm“, sagt Franziska Kratzow nach der Tour. Für sie hätte die Fahrt aber auch kürzer sein dürfen, für ihre Jungs natürlich nicht. Die Delitzscherin ist nicht allein mit ihren vier Kindern im Alter von zwei bis elf Jahren unterwegs. Auch die Schwägerin und deren zwei Sprösslinge sind mit von der Partie. Somit hat der Delitzscher Rummel auch Besuch, der aus der Nähe von Berlin kommt.

Auch Jugendliche zieht es auf den Platz. Pia, Johanna, Celina und Julia zum Beispiel, die alle lange Haare und eher dunkles Outfit mögen, und deshalb ein bisschen wie Geschwister aussehen. Aber sie sind alle 15 Jahre alt und gehen in eine Klasse. Eine der Losbuden haben sie schon besucht. Ein großer silbriger Ball wurde gewonnen. Welches Budget haben sie für ihren Rummelbesuch geplant? Sie haben 20 bis 40 Euro dabei, erzählen sie: „Das reicht auf alle Fälle. Es kommt ja darauf an, was man sich aussucht.“

Zeit der Unsicherheit ist noch nicht vorbei

Auch die Schausteller sind in Familie da. „Die Richters und Jacobis veranstalten das hier schon seit Jahren“, erklärt Sylke Richter. „Wir sind ganz gut durch die Krise gekommen“, sagt sie zu den zurückliegenden Corona-Jahren. Dennoch war es eine schwere Zeit. Die staatlichen Unterstützungen helfen, kommen aber unregelmäßig. Wenn es die Lockerungen zuließen, wurde „getingelt“. Dann wurden die Fahrgeschäfte auch kurzfristig aufgebaut und anders als sonst nur von 14 bis 18 Uhr geöffnet. Im vorigen Jahr waren sie im Juni hier, weil es die Beschränkungen zu Ostern nicht zuließen.

Die 53-Jährige kann sich keinen anderen Beruf vorstellen. Ihre Großmutter hatte mit einem Marionettentheater angefangen, der Vater war dann auf Rummel umgeschwenkt. Die Mutter ist nach wie vor aktiv. Sie verkauft die Lose. Der mittlerweile 83-jährige Vater nicht mehr, aber er reist immer noch mit. „Besser als wenn er allein in Torgau bleiben würde.“ Sie hat drei erwachsene Kinder, normalerweise wären sie alle mit dabei. Doch die Tochter kam mit der Unsicherheit in Corona-Zeiten nicht mehr zurecht. Sie ist aus der Branche ausgestiegen, arbeitet nun in Torgau als Kassiererin in einem Supermarkt.

Die Zeit der Unsicherheit ist noch nicht vorbei. Klar ist aber die nächste Station: Die Heimatstadt Torgau. Aber der Tag der Sachsen, sonst fester Bestandteil des Jahresprogramms auch für die Schausteller, soll erneut ausfallen. Bereits im Januar hatte die Ausrichterstadt Frankenberg aus finanziellen Gründen die Reißleine gezogen. „Wir hoffen, dass es nicht noch mehr Absagen gibt“, sagt Sylke Richter. Nun sei oft gewisse Dankbarkeit zu spüren, dass es wieder solche Freizeitangebote gibt.

Für ihre Besucher wollen sie preislich berechenbar bleiben. „Wir haben die Preise seit vier oder fünf Jahren nicht angehoben. Und wir wollen das so lange wie möglich beibehalten. Denn die Besucher haben ja auch nicht mehr Geld“, sagt Sylvia Richter. Vor wenigen Minuten hat sie im Wagen mit den bunten Lebkuchenherzen, den Süßigkeiten bedient, jetzt sitzt sie vertretungsweise an der Kasse des Autoscooters. „Bitte anschnallen. Es geht los. Und nicht frontal zusammenstoßen. Das ist gefährlich“, sagt sie noch durch. Dann können die Passagiere Gas geben.

Der Rummel auf dem Festplatz Delitzsch am Tiergarten öffnet noch am Sonnabend und am Sonntag jeweils ab 14 Uhr bis in die Abendstunden.

