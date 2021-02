Rußrindenkrankheit: Delitzsch muss wieder Bäume fällen

Delitzsch

Die Stadt Delitzsch muss auch in diesem Winter an manchen Bäumen die Kettensäge ansetzen. Erneut macht die Rußrindenkrankheit Probleme.

Bereits 2020 mussten etliche Bäume entnommen werden. Vor allem entlang der Erzbergerstraße mussten vor einem Jahr Bäume gefällt werden. Die Rußrindenkrankheit ist tückisch. Namensgebend für den Pilz sind die zum Vorschein kommenden schwarzen Pilzsporen, die wie Ruß wirken. Der Pilz kann jahrelang im Baum verharren, Krankheitssymptome treten dann insbesondere in Reaktion auf Zeiten mit Trockenstress, Wassermangel und großer Hitze auf. Die Krankheit gilt als nicht heilbar. Und: Die Baumerkrankung ist auch gefährlich für den Menschen, da die Pilzsporen Entzündungen der Lungenbläschen verursachen können, weshalb man sich von den Fällarbeiten fern halten sollte, da dort massenhaft die Sporen fliegen – die Arbeiter tragen daher Schutzmontur. „Im Stadtgebiet Delitzsch werden bis Ende Februar von der Rußrindenkrankheit befallene Bäume aus dem Bestand genommen“, teilt die Stadtverwaltung auf LVZ-Anfrage mit.

Trockenstress hat Folgen

Trockenheit und Hitze der letzten Jahre hätten „erhebliche Auswirkungen“ auf den Baumbestand in Delitzsch und den Ortsteilen. Es würden vermehrt Schäden mit direkten Auswirkungen auf die Verkehrssicherheit entstehen. Außerdem würden sich Pflanzenerkrankungen wie die Rußrindenkrankheit und Schädlinge wie der Borkenkäfer, die bei den durch die Hitze ohnehin geschwächten Pflanzen beste Ausbreitungsmöglichkeiten haben, verbreiten. So müssen auch immer wieder vom Borkenkäfer befallene Bäume entnommen werden. Eine konkrete Zahl kann derzeit nicht genannt werden, „da die Begutachtung auch ein laufender Prozess ist“, wie es aus dem Rathaus heißt.

Pflanzungen geplant

Die gute Nachricht: Ersatzpflanzungen sind in diesem Jahr in Delitzsch und den Ortsteilen Benndorf, Schenkenberg/Storkwitz vorgesehen. „Die exakten Standorte können jedoch erst nach Prüfung der Versorgungsmedien festgelegt werden“, so die Stadtverwaltung.

Von Christine Jacob