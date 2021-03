Delitzsch

Hier kommen Nachrichten aus Delitzsch und Umgebung.

Müllsammelaktion am Werbeliner See fällt aus

Die Müllsammelaktion am Werbeliner See, welche am 20. März von 14 bis 17 Uhr geplant und angekündigt war, kann nicht stattfinden. Die Öffentlichkeitsarbeiterin des Projektbüros habe die Aktion geplant, als die Inzidenzwerte im Landkreis Nordsachsen rückläufig waren. Bekanntlich hat sich dieser Trend nicht fortgesetzt – die Infektionszahlen steigen wieder merklich an. Darum muss die Aktion ausfallen, teilt das Landratsamt mit. Sollte es zu einem späteren Zeitpunkt einen Ersatztermin geben, werde das selbstverständlich mitgeteilt.

SGD sorgt für farbenfrohe City

Die Servicegesellschaft der Stadt Delitzsch (SGD) sorgt für eine farbenfrohe Innenstadt. Die SGD hat nach Angaben der Stadt kürzlich 900 Stiefmütterchen in der Eilenburger Straße und Breiten Straße gepflanzt. In der Vergangenheit ist dieses Engagement für eine schön begrünte Stadt leider immer wieder ausgenutzt worden: Regelmäßig wurden Pflanzen aus den öffentlichen Beeten überall in der Stadt entwendet, auch Privatleute trifft es immer wieder.

Corona wirkt auf Kulturschaffen

Fragen der Zeit spiegeln sich auch im Theater wider: Das Baff-Theater im Oberen Bahnhof Delitzsch wird sich in seinem traditionellen Weihnachtsmärchen mit Corona befassen, ist schon jetzt klar. Im Stück wird sich das tapfere Schneiderlein – diesmal ist es wohl eine Frau – im Lockdown befinden. Das Weihnachtsmärchen 2020, welches wegen Corona nicht gezeigt werden konnte, wird den Schulen und Kitas nun dank Förderung der Stadtwerke Delitzsch als Hörspiel zur Verfügung gestellt werden.

Wiedemar hilft bei Impfterminvergabe

In den kommenden Tagen bekommen alle Bürgerinnen und Bürger, die über 80 Jahre alt sind, ein Informationsschreiben zur Impfterminvergabe per Post von der Gemeinde Wiedemar zugesendet. Darüber informiert nun die Gemeindeverwaltung. Wer an dem Angebot interessiert ist, wird gebeteten, das beiliegende Antwortschreiben an die Gemeinde Wiedemar, Kyhnaer Hauptstraße 29, 04509 Wiedemar, zurückzusenden.

Bahnbrücke bei Quering muss erneuert werden

Wie Franz Grossmann, Sprecher des Landesamtes für Straßenbau und Verkehr, mitteilt, müsse die Brücke der Staatsstraße 2 aufgrund ihres baulichen Zustandes in den kommenden Jahren ersetzt werden.

Die Straßenbrücke der S 2 in Quering soll abgerissen und neu gebaut werden. Quelle: Wolfgang Sens

Heißt: Die westlich von Delitzsch gelegene Überführung der Bahnstrecke wird komplett abgerissen und neu aufgebaut. Wie Grossmann erklärt, stecke das Landesamt mitten in den Vorbereitungen: Die Entwurfsplanung für das neue Bauwerk soll Anfang 2022 fertig sein, der Baubeginn steht noch nicht fest. Nach vorläufigen Schätzungen sei mit einer Bauzeit von rund einem Jahr und Kosten in Höhe von rund drei Millionen Euro zu rechnen. Aktuell werden faunatische Sonderuntersuchungen, also Beobachtungen der Tierwelt, durchgeführt.

Delitzscher gucken nicht in den Haushalt

Wenig persönliches Interesse hat der Haushaltsentwurf der Stadt Delitzsch für das laufende Jahr hervorgerufen. Der Entwurf der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 lag vom 18. bis zum 26. Februar aus. Und: Es hat kein Bürger der Stadt von der Möglichkeit der Einsichtnahme Gebrauch gemacht beziehungsweise Einwendungen erhoben. Auch in früheren Jahren – also ohne die Beschränkungen durch Corona – war die Resonanz nicht wirklich gegeben. Allerdings: Der Entwurf konnte in diesem Jahr im Ratsinformationssystem der Stadt heruntergeladen werden, eine Zugriffszahl ist nicht bekannt. 2021 klafft trotz der hohen Erträge eine enorme Lücke zu den finanziellen Aufwendungen, die die Stadt leisten muss. Dabei sind die Kreisumlage, die Personalkosten, die Zuschüsse an die freien Träger und Tagesmütter für die Kinderbetreuung sowie die Bauunterhaltung die am schwersten wiegenden Aspekte. 2021 stehen den Erträgen mit rund 44 340 000 Euro Aufwendungen in Höhe von 48 470 000 Euro gegenüber.

Von lvz