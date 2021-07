Delitzsch

Hier kommen Nachrichten aus Delitzsch und Umgebung.

Tino Standhaft spielt in den Pfarrgärten

Gleich zwei Konzerte mit Tino Standhaft gibt es zum Monatsausklang. Eingeladen wird zum Konzert am 30. Juli in den Löbnitzer Pfarrgarten (Beginn 20 Uhr) und am 31. Juli in den Pfarrgarten in Lissa (Beginn 19 Uhr). Standhaft bleibt standhaft und sich selbst treu. Geboten wird geradliniger Rock’n’Roll, ein bisschen klassischer Blues, eine wohldosierte Prise Soul und dazu noch etwas tanzbarer Folk. Auf der Bühne im Löbnitzer und Lissaer Pfarrgarten rockt er gemeinsam mit Norman Daßler. Der Eintritt kostet 15 Euro. Die Vorbestellung läuft über WhatsApp oder via SMS –mit Name, Ort und Telefonnummer – an Pfarrer Taatz unter 0177 3064663. Für das Konzert am 30. Juli findet unter der Woche der Kartenvorverkauf von 10 bis 14 Uhr auch im Löbnitzer Pfarrhaus statt. Schnelles Zugreifen lohnt sich, dann es gibt pro Konzert nur 120 personalisierte Tickets.

SKZ bietet kreative Ferienwochen

Für zwei Sommerferienkurse sollten interessierte Ferienkinder sich schon jetzt beim Soziokulturellen Zentrum anmelden:

Druck-Workshop: Vom 26. bis 30. Juli heißt es dort: „Druck Dich aus!“. Der Kurs ist für Kinder und Jugendliche ab 12 Jahren gedacht. Montags bis freitags von 9 bis 12 Uhr können sie sich künstlerisch austoben. Das SKZ arbeitet mit der Delitzscher Druckerei Schimmer zusammen. Teilweise findet der Kurs auch dort statt. Die Kinder erleben, wie sich eine Idee in ein fertiges Printprodukt umwandeln lässt. Verschiedene Drucktechniken können ausprobiert werden. Weitere Infos und Anmeldung gibt es per E-Mail an mittendrin@soziokulturelles-zentrum.de oder Telefon 301865.

Theater-Druck-Projekt: Vom 9. bis 20. August, findet die Theater-Druck-Werkstatt „Regenbogenfisch“ für Kinder im Alter von 8 bis 12 Jahren statt. Dabei arbeiten Baff-Theater und Druckerei Schimmer zusammen. Die Kinder haben die Möglichkeit, mit Hilfe von Theaterpädagogen, einem Filmteam und Kreativbegleitung die Geschichte des „Regenbogenfischs“ als Theaterstück zu erarbeiten und zum Abschluss auf ihrer selbst gestalteten Bühne aufzuführen. Geräusche der Druckerei werden aufgenommen, zu Musik umgewandelt, ein Bühnenbild gestaltet und Erfahrungen in der Druckerei gesammelt. Für die Fahrt und Mittagsverpflegung ist gesorgt.

unter unter www.soziokulturelles-zentrum.de im Bereich Angebote/Projekte/Theater-Sommer-Projekt „Regenbogenfisch“ und unter Telefon 034202 301865. Anmeldung per E-Mail an info@baff-theater.de

Dorn’s Rosenstübel lädt zum Hofmarkt nach Quering ein

Stöbern, finden und handeln heißt es am Samstag im Garten der Queringer Gaststätte Dorn´s Rosenstübel. Ab 10 Uhr öffnet auf dem Gelände wieder der Hofmarkt. Auf die Gäste wartet ein großes Angebot an typischen Antik- und Trödelmarktartikeln. Neben dem bunten Treiben haben die Besucher die Möglichkeit, das reichliche Speisenangebot der Mittagskarte zu nutzen oder sich am leckeren hausgebackenen Kuchen zu laben.

OBM bittet um Geldspenden für Hochwassergebiete

Der Delitzscher Oberbürgermeister Manfred Wilde (parteilos) bittet darum, nur Geldspenden für die Hochwassergebiete aufzuwenden. Derzeit mache es, und so ist auch der Tenor der Wohlfahrtsorganisationen, keinen Sinn, Sachspenden in den Westen zu schicken oder gar persönlich zu bringen. Man blockiere dort wichtige Zufahrtswege. Wilde hatte dazu Rücksprache mit einem Amtskollegen in Rheinland-Pfalz gehalten.

Spendenkonto: „Sachsen hilft!“ Institut: Bank für Sozialwirtschaft IBAN: DE30 8502 0500 0003 5760 13 BIC: BFSWDE33DRE

Von lvz