SPD Delitzsch sorgt sich um ESV-Sportplatz

Delitzsch

Die SPD Delitzsch hat einen weiteren Antrag eingereicht, um Kultur und Sport in der Loberstadt voranzubringen. So geht es der Partei um den Zustand des ESV-Sportplatzes, der schon länger einen bemitleidenswerten Eindruck macht.

Antrag an Verwaltung

Mit dem Antrag soll die Verwaltung beauftragt werden, gemeinsam mit dem Vorstand des Eisenbahnersportvereins (ESV) zu prüfen, „welches geeignete Maßnahmen sein können, den Sportplatz in einen akzeptablen Zustand zu versetzen – einschließlich der Prüfung von Fördermöglichkeiten. Dazu ist auch der Kauf des Objektes in Erwägung zu ziehen“, heißt es in dem Papier.

Zustand desolat

Der derzeitige Zustand würde keinen guten Eindruck vermitteln, beschreibt die SPD Delitzsch und zieht dabei auch den Vergleich zu umliegenden und auch kleineren Gemeinden, in denen die Sportplätze besser in Schuss sind. Der ESV-Sportplatz wird dabei auch für den Schulsport genutzt. „Nahezu alle Sitzgelegenheiten rund um das Fußballfeld und die Laufbahn sind so beschädigt, dass sie nicht nutzbar sind. Die Geländer sind verrostet und zum Teil schwer beschädigt, in der Weitsprunggrube befindet sich eine graue Masse statt gelben Sandes“, beschreibt es die SPD unter anderem, dass der Sportplatz der Zeit hinterherhinkt – und warnt vor den Unfallquellen. Schon in der Sportstättenkonzeption 2014 wurde die 400-Meter-Bahn als sanierungsbedürftig bezeichnet. Die Sportanlagen waren schon mehrfach Thema im Stadtrat.

Kultur im Blick

Mit einem weiteren Antrag zum aktuellen Haushaltsentwurf will die SPD Delitzsch zudem für eine Belebung der Kultur sorgen. Das Veranstaltungshaus Markt 20 soll damit wieder belebt werden, eventuell auch mit Kinovorführungen. Zur Unterstützung der Betreibung sollten nach Ansicht der SPD im Haushalt 12 000 Euro eingestellt werden.

Von cj/PM