SPD Delitzsch will fürs Bürgerhaus den Blick über den Tellerrand

Delitzsch

Neue und vertiefende Ideen gibt es nun zum Bürgerhaus in Delitzsch. Im Dezember hatte der Stadtrat beschlossen, dass die Verwaltung vorerst die Betreibung übernimmt, sobald der bisherige Pächter Ende Februar aussteigt. Der nordsächsische CDU-Bundestagsabgeordnete Marian Wendt hatte bereits im Vorfeld die Idee aufgebracht, dass eine Genossenschaft gegründet werden könnte. Dieser Vorschlag müsse weitergedacht werden, argumentiert nun die SPD. Denn die Betreibung durch die Stadt könne nur eine Übergangslösung sein.

SPD nimmt Vereine in Schutz

„Die Vereine, die das Bürgerhaus zur Zeit nutzen, haben nicht die personelle, geschweige denn finanzielle Ausstattung, um ausreichend Anteile für die Gründung einer Genossenschaft einzubringen und ein solches Haus zu betreiben“, schildert Marika Schinkel-Kleinke von der SPD. Auf jeden Fall sei die Stadt Delitzsch gefragt, denn das Bürgerhaus ist immer noch eine städtische Einrichtung. „Gemeinsam jedoch könnte es gelingen und eine vielseitig nutzbare Kulturstätte entstehen, die einerseits eine Heimstatt ist für ortsansässige ehrenamtliche Vereine, aber auch überregionale Künstlerinnen und Künstler nach Delitzsch lockt“, schildert die Beerendorferin. Es sei auch eine Überlegung wert, alle anderen städtischen Kultureinrichtungen in dieser Genossenschaft zusammen zu führen und dabei Synergien zu nutzen. In vergleichbaren Gemeinden wie unter anderem Eilenburg, Torgau und Oschatz gebe es die verschiedensten Betreiber-Modelle für Kultureinrichtungen. Schinkel-Kleinke regt dazu an, über den Tellerrand hinauszuschauen und zum Beispiel zu klären, wie es die Delitzscher Partnerstädte handhaben.

Unterdessen hat das Soziokulturelle Zentrum, welches bereits Interesse am Bürgerhaus bekundet hatte, weiter an einem Konzept gearbeitet, welches allerdings zur Dezember-Stadtratssitzung noch nicht komplett für eine Vorlage war.

Von Christine Jacob