SPD gibt Delitzscher Haushalt keine Zustimmung

Delitzsch hat jetzt einen Haushalt. Nach zwei Doppelhaushalten wurde für 2021 der Haushalt für nur ein Jahr beschlossen. Hintergrund dabei bildet die Corona-Krise. Der Etat umfasst knapp 45 Millionen Euro.

Stadträte bleiben Sitzung fern

Der Stadtrat stimmte dem Haushalt am Donnerstagabend mehrheitlich zu. Die SPD-Fraktion gab keine Zustimmung. Die Begründung gab SPD-Fraktionschef Siegfried Schönherr vorab in einem Schreiben. Er hatte wie angekündigt nicht persönlich an der Sitzung teilgenommen, da der Corona-Schutz dort von ihm als nicht ausreichend empfunden wurde. SPD-Stadtrat Reinhard Zänker verließ wie schon am Dienstagabend die Sitzung des Technischen Ausschusses auch die Stadtratssitzung, weil ihm nicht gesagt wurde, ob die anderen Teilnehmenden auf Corona getestet sind. Zänker verwies dabei unter anderem auf sein Alter von fast 71 und Erkrankungen, weshalb ihm dieses Risiko zu hoch sei.

In den vergangenen Monaten hatte die SPD mehrfach für Videokonferenz-Lösungen plädiert. Nach der Stadtratssitzung im Oktober war es zu Infektionen und/oder Quarantäne gekommen – dieser Stadtratstermin fand nicht im großen Bürgerhaussaal, sondern im Rathaussaal und noch ohne Maskenpflicht statt.

Der Haushalt Wichtige Themen des Haushalts sind unter anderem die Digitalisierung in den Schulen, Investitionen in Straßenbaumaßnahmen, die Feuerwehr und Sanierungsarbeiten in Kitas und Schulen. Mit rund 890 000 Euro jährlichem Zuschussbedarf für Tiergarten, Schlossmuseum, Genossenschaftsmuseum und Bibliothek ist der freiwillige Bereich erneut einer der Knackpunkte im Haushalt. In den kommenden drei Jahren soll bis 2024 am Standort Elberitzstraße ein kombiniertes Frei- und Hallenbad entstehen. Gesamtkosten: etwa 18 Millionen Euro, rund acht Millionen Euro davon Eigenmittel. Ab 2022 sollen die ersten Aus- und Aufgaben für den Ersatzneubau der Oberschule und Turnhalle Artur Becker beginnen. Angedacht ist der Bau für 2025/26.

Bad wieder Streitthema

Der entscheidende Punkt für die SPD, dem Haushalt nicht zuzustimmen, ist das Bad. Vor einem Jahr beschloss die Mehrheit des Stadtrates die Pläne für die Sachsenstraße zu stoppen und in der Elberitzstraße ein Hallenbad zu bauen und das bestehende Freibad zu sanieren. Es gab zuvor keine Ausschuss-Beratung des von einem Fraktionsbündnis eingebrachten Antrags. „Es war eine Eil-Beschlussfassung ohne die gebotene gründliche Vorbereitung bei einem Projekt dieser Größenordnung“, so Schönherr.

Lange Vorgeschichte

Die Ausschüsse waren zum damaligen Zeitpunkt ausgesetzt – es hatte einen Rechtsstreit wegen der Besetzung gegeben. Zudem sei der Badbeschluss rechtswidrig gelaufen. „Für diese Beschlussfassung mit allen Folgen für den Haushalt der Stadt, die Realisierbarkeit des Bades, dessen Ausstattung und Betreibung mögen diejenigen Stadträte und der OBM die Verantwortung tragen, welche die übereilten Beschlüsse gefasst haben“, so das Statement der SPD, „wir lassen uns hier nicht nachträglich einbinden, auch nicht über den Haushalt.“ Allein der Sachgrund unvorbereiteter Beschlussfassung sei entscheidend.

Anträge nicht mehrheitsfähig

Im Vorfeld hatte die SPD zudem zwei Anträge gestellt. Laut einem Antrag sollte die Verwaltung einen Betreiber für das Markt 20 finden, um dort Veranstaltungen zu ermöglichen und dies finanziell unterstützen. Die Immobilie ist nicht kommunal, der Betreiber hatte aus wirtschaftlichen Gründen aufgegeben. Im zweiten Antrag ging es darum, dass Delitzsch ein attraktives Stadion bekommt. Beide Anträge fanden keine Mehrheit. Die SPD will an diesen Themen dranbleiben.

Kritik für Verhalten

Das SPD-Verhalten stieß auf wenig Gegenliebe des Stadtchefs. Mit Erstaunen habe er aus der Zeitung erfahren, dass Herr Schönherr nicht zur Sitzung kommt, richtete sich Oberbürgermeister Manfred Wilde (parteilos) an die LVZ. „Dazu ist anzumerken, dass der Beschluss des Haushaltes in öffentlicher Sitzung erfolgen muss und dieser nicht virtuell gefasst werden kann“, verwies Wilde dann auch in der Stadtratssitzung auf die Sächsische Gemeindeordnung. Zudem seien mit den Tischabständen, der Maskenpflicht und einem strengen Lüftungsregime die erforderlichen Hygieneregeln eingehalten.

Die Verwaltung hatte die Stadträte zusätzlich um die Durchführung eines Selbsttests im Vorfeld gebeten. „Dies ist eine Bitte, weil es keine Testverpflichtung gibt“, so Wilde. Er appelliere dringend an Siegfried Schönherr und seine Fraktionskollegen, den Pflichten als Mandatsträger nachzukommen. Nur einer von vier SPD-Abgeordneten war am Donnerstag anwesend. Der Stadtratstermin im April soll ausfallen. Im Mai könnte es voraussichtlich eine Videokonferenz geben.

Von Christine Jacob