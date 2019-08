Delitzsch

Der Markt in Bad Düben, das Barockschloss in Delitzsch und die Ur-Krostitzer Brauerei in Krostitz werden am Freitag das wohl längste rollende Automobilmuseum Sachsens zu Gast haben. Bereits zum 17. Mal tourt mit der Sachsen-Classic eine Rallye durch den Freistaat, die Interessierte durch verschiedene Epochen der Automobilgeschichte führt. Rund 180 Fahrzeuge starten schon am Donnerstag in Dresden. Bis einschließlich zum 24. August werden die Old- und Youngtimer (bis Baujahr 1999) insgesamt 580 Kilometer „unter die Räder“ nehmen.

Prominente Oldtimerliebhaber mit dabei

Dabei werden regelmäßige Stopps eingelegt, um Automobilfreunden die Gelegenheit zu geben, alte und neue Schätze zu begutachten und zu bewundern sowie in trauter Runde zu fachsimpeln. Mit dabei ist diesmal unter anderem Johann von Bülow in einem Škoda Felicia sowie Schauspielkollege Hinnerk Schönemann, der mit dem mehrfachen deutschen Rallye-Meister Peter Göbel in einem offenen Porsche 911 Carrera 3.2 Speedster startet. Daneben werden verschiedene Wagen der Marken Alvis, Bentley, Horch, Invicta, Packard oder Talbot ebenso zu sehen sein wie einstige ostdeutsche Familienkutschen wie der Trabant.

Stationen in Bad Düben , Delitzsch und Krostitz

Nach dem Start am Internationalen Congress Center in Dresden geht es zunächst nach Altenberg und in das Uhrmacher-Zentrum Glashütte in der Sächsischen Schweiz. Am zweiten Tag werden die ersten Autos um 13.45 Uhr in Bad Düben, um 14.40 Uhr in Delitzsch und um 15 Uhr in Krostitz eintreffen. Die dritte Etappe beginnt am Samstag auf dem Gelände des Porsche-Werks in Leipzig und endet vor dem Bundesverwaltungsgericht auf dem Simsonplatz in Leipzig. Der genaue Zeitplan mit allen Orts- und Zeitangaben findet sich online auf der Seite www.sachsen-classic.de.

Von Hanna Gerwig