Sachsens größtes Fischerfest beginnt Freitag in Wermsdorf

Wermsdorf

Das größte Abfischen Sachsens wird am Wochenende am Wermsdorfer Horstsee gefeiert. Die Veranstaltung in diesem Jahr ist gleichzeitig das 50. Jubiläum, extra dazu wird eine eigens mit Wermsdorfer Motiven versehene Karpfenskulptur am Teichufer enthüllt. Drei Tage lang können sich Besucher und Fischliebhaber auf Spezialitäten aus dem See und auf Jahrmarktgaudi freuen. Außerdem ist zeitgleich die Sonderausstellung im Wermsdorfer Schloss Hubertusburg geöffnet, wo stündlich Führungen durch die Schau „ Friedrich August und Maria Josepha – das verlorene sächsische Rokoko“ angeboten werden.

Eröffnung mit Fischkönigin und Kurfürst

Offiziell wird das Horstseefischen am Freitag um 11 Uhr eröffnet. Dann wird auch die 18. Fischkönigin Julia Frenzel ihren ersten großen Auftritt haben. Die junge Frau aus dem Wermsdorfer Ortsteil Malkwitz hat sich mit Fachkenntnis und Charme die Krone gesichert und wird in den kommenden beiden Jahren den sächsischen Fisch repräsentieren. Ihr zur Seite steht ein echtes Schwergewicht: August der Starke ist Stammgast beim Horstseefischen – kein Wunder, war es doch der sächsische Kurfürst und König von Polen, der Schloss Hubertusburg in Sichtweite des Teichufers bauen ließ, um von hier aus zu ausgedehnten Jagden durch den Wermsdorfer Wald zu starten. Beide Majestäten werden, unterstützt von versierten Fischern um Teichwirtschaftschef Georg Stähler, per Hebekescher die erste Ernte des Jahres aus dem Horstsee hieven und den Schaulustigen hoffentlich prächtige Karpfen zeigen können.

Blasmusik und Tanz im Festzelt

Für alle, die es gemütlicher wollen, wird die Eröffnung am Freitag ab 14.30 Uhr noch einmal im Festzelt, am Hotel Seehof, nachgeholt, wo Bürgermeister Matthias Müller ( CDU) gemeinsam mit Fischkönigin und August dem Starken die Gäste begrüßt. Anschließend geht es dort mit einem Konzert der Wermsdorfer Blasmusiker weiter, bevor am Abend zu Disko und ab 22 Uhr zur Club Night mit Marcapasos eingeladen wird. Auch am Wochenende wechseln sich die Künstler im Festzeit ab: Den Auftakt machen am Sonnabend ab 11.30 Uhr erneut Blasmusiker, bevor es um 14 Uhr mit einem Live-Programm und Tanzmusik weitergeht. Zwischen 13.30 und 16 Uhr zieht der Spielmannszug aus dem benachbarten Mutzschen mit einer Marschparade über das Festgelände. Den Sonntag gestalten ab 11 Uhr bis zum Nachmittag dann erneut Kapellen mit Blasmusik im Festzelt.

Mit Auto und Plusbus unterwegs

Der Eintritt auf das Festgelände ist an allen drei Tagen frei, lediglich der Zugang zu den Abendveranstaltungen im Zelt kostet fünf Euro. Die Anreise ist sowohl von der Autobahn 14 über die Abfahrt Mutzschen wie auch aus Richtung Torgau über Dahlen und aus Oschatz möglich. Autofahrer werden auf eigens eingerichtete Parkplätze am Ortsrand geleitet. Vom Oschatzer Busbahnhof bis zum Wermsdorfer Hirschplatz werden mit der Plusbus-Linie 801 zusätzliche Fahrten angeboten. So können Gäste am Sonnabend bereits ab 7.54 Uhr zum Abfischen starten, der letzte Bus zurück fährt um 1.46 Uhr am Sonntagmorgen (www.ov-heideland.de). Das Festgelände erstreckt sich über den Damm zwischen Horst- und Döllnitzsee und weiter Richtung Wermsdorf.

Karpfen – geräuchert, gebacken und grätenfrei

Es lohnt sich, das Schaufischen am Teichufer zu verfolgen, das für die Besucher zum Teil auch kommentiert wird. Hier können Gäste live verfolgen, wie mit Schleppnetzen und Hebekescher Karpfen & Co. aus dem Wasser kommen und sortiert werden. Dazu gibt es Wissenswertes zur Fischerei, zur Tradition der Wermsdorfer Teiche und zum Berufsbild der Fischer. Auf dem ganzen Areal gibt es verschiedene Stände, an denen Fischspezialitäten angeboten werden. Die Besucher haben dabei die Wahl zwischen Räucherware von Karpfen, Forelle, Aal, Makrele, Stör und Wels, gebackenem Fisch oder verschiedenen Fischbrötchen. Außerdem gibt es Fischnuggets und grätenfreie Karpfenfilets sowie die traditionelle Wermsdorfer Fischsuppe, die bereits seit über 50 Jahren, abgewandelt nach einem ungarischen Rezept, ausgeschenkt wird.

Helfer und Fundbüro vor Ort

Abgesehen von Angeboten rund um den Fisch gibt es zahlreiche weitere Imbiss- und Verkaufsstände sowie Fahrgeschäfte beim Horstseefischen. Für Besucher, die Hilfe benötigen, ist das Zelt des Deutschen Roten Kreuzes ausgeschildert, zudem ist die Polizei an allen drei Tagen vor Ort. Die Gemeinde Wermsdorf betreibt während der Zeit des Festes den Informationspavillon an der Fischerstele, der gleichzeitig auch Fundbüro ist. Hier bekommen Besucher auch die eigens zum 50. Horstseefischen entworfene Postkarte der LVZ Post, mit der direkt vor Ort Grüße aufgegeben werden können.

www.wermsdorf.de

www.ov-heideland.de

Von Jana Brechlin