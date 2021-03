Nordsachsen

Elk Messerschmidt ist Träger des sächsischen Bürgerpreises in der Kategorie Umwelt und Vorstandsmitglied des sächsischen Ingenieurvereins VITW. Er habe mit Entsetzen die „eigenartige Position“ der AfD-Landtagsabgeordneten Gudrun Petzold aufgenommen, erklärt Messerschmidt. Diese sei laut dem 79-Jährigen „unwissenschaftlich“.

AfD: Es geht um einen vernünftigen Energiemix

Wind und Sonne seien Energiequellen, die nichts kosten, sagt Messerschmidt. „Wenn wir wesentlich mehr Windgeneratoren und Solarmodule in Betrieb nehmen und alle nicht sofort benötigte Elektro-Energie zur Wasserstofferzeugung nutzen, dann können wir in Zeiten, in denen kein Wind weht und keine Sonne scheint, mit diesem in Brennstoffzellen genügend Energie bereitstellen“, führt der Leiter des Technisch-Ökologischen Projektzentrums Rabutz aus. Das gelte ebenso für die Automobilindustrie, sagt Messerschmidt.

Lesen Sie auch:

Petzold hatte unter anderem vor einem einseitigen Ausbau von Windkraft und Solarenergie im Landkreis gewarnt. Die Landtagsabgeordnete sei froh gewesen, dass trotz angefrorener Windräder sowie mit Schnee bedeckten Solaranlagen während des Wintereinbruchs vor drei Wochen die Energieversorgung in Nordsachsen gewährleistet werden konnte. Laut Petzold säßen die Nordsachsen ohne Braunkohle schneller im Dunkeln, als ihnen lieb ist. Wie die AfD-Politikerin erklärte, ermögliche die neueste Reaktortechnik eine sichere und weitestgehend umweltfreundliche Nutzung von Kernenergie. Es gehe um einen „vernünftigen Energiemix“.

Leipzig-Update – Der tägliche Newsletter Die wichtigsten Nachrichten aus Leipzig und Sachsen täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Messerschmidt: So ein Kraftwerk existiert noch nicht

Messerschmidt: „Natürlich ist es möglich, die Kraftwerke so zu bauen, dass von ihrem Betrieb keine Strahlung in die Umgebung abgegeben wird. Auch wenn die Zwischenlagerung und auch die Anreicherung vor Ort geschieht, würden viele Probleme wegfallen. Aber was wird mit dem radioaktiven Abfall?“ Ein Kraftwerk, in dem Kernfusion statt Kernspaltung stattfinde, werfe zwar keinen radioaktiven Abfall ab, doch dieses existiere noch nicht, wirft der Technisch-Pädagoge ein. Daher sollte die Sonnenenergie besser genutzt werden.

Von Mathias Schönknecht