Sängerin Jennifer Rast stellt in Schenkenberg ihr Album vor – und gibt sich verändert

Schenkenberg

Nun ist es raus. Jennifer Rast hat es geschafft. Ihr Album „Frei!“ ist auf dem Musikmarkt erhältlich. Die junge Sängerin hat nicht nur an einem neuen Album gefeilt, sondern gleich mit an ihrem Äußeren. Vielen ist die Musikerin vielleicht noch als blondes Mädchen in Erinnerung. Am Samstag jedoch stand im Pfarrgarten eine brünette Dame auf der Bühne.

Arbeit mit dem Produzenten

Im rockigen Outfit und vor einem großem 6 Zylinder Motorrad singt sie die Songs, die nun auch für Fans auf dem Tonträger erhältlich sind. Bereits im Sommer gab es eine Singleauskopplung. Nun, am vergangenen Wochenende, die „Release - Party“. Mit dabei waren der Produzent Conny Conrad. Er begleitete die Delitzscherin auf dem Weg zum Album, schrieb ihr die Texte auf den Leib und komponierte die Musik. Eingesungen wurden die insgesamt acht Songs dann in seinem schwäbischen Studio.

„Ich sage, was ich fühle und was ich denke. Conny hat dann daraus die Texte gemacht. Auf dem Album ist keine Fremdstimme dabei. Ich habe alle Songs allein eingesungen“, erklärt die Künstlerin am Samstag zwischen ihren Auftritten. „Endlich was Neues“ wurde bereits im Juli dem Markt zur Verfügung gestellt.

Der neunjährige Johann begeisterte als Newcomer auf der Bühne. Quelle: Anke Herold

Freude über das Album

„Ich freue mich riesig, dass das Album nun herausgekommen ist. Es ist etwas ganz anderes wie vorher. Ich lebe dieses Album“, macht sie noch einmal deutlich. Am Samstagabend sind neben dem Manager Uwe Bernert, dem Produzenten, Familienangehörige, der Ehemann und Freunde vor Ort. Mit diesem Album ging auch der Produzent neue Wege. „Ich suche mir heraus, mit wem ich arbeite. Mit ihr habe ich das erste Mal etwas Neues ausprobiert und Country, Rock und Dance Elemente im Schlager kombiniert.“

Im Pfarrgarten indes wird es dunkel und auf der Bühne begleiten Feuerfontänen das Livespektakel. Beim letzten Song steht die beleuchtete Goldwing nun mittig und die Sängerin verabschiedet sich mit Highway No. 1 und weiteren Feuerwerkselementen vom Publikum.

Johann (9) begeistert als Newcomer

Am Samstag präsentierte auch Sabine Elara Lieder aus ihrem Repertoire. Außerdem begeisterte der neunjährige Schenkenberger Johann mit seinem Song und Gitarre das Publikum. „Ich habe schon viel von meinem Gitarrenlehrer Dirk Nolte gelernt und bin schon oft vor Publikum aufgetreten. Natürlich bin ich heute sehr aufgeregt“, erzählt der Newcomer zwischen den Auftritten. Am 17. Dezember wird Jennifer Rast in Pegau erneut auf der Bühne stehen, wenn es dann heißt „Gans was Schönes. Ein Gänsebraten mit Musik“.

Von Anke Herold