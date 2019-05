Delitzsch

Eine abwechslungsreiche Saison startet am Sonntag in der Delitzscher Hospitalkirche St. Georg: Konzerte, Lesung, Tag der offenen Gartentür und Tag des Denkmals gehören dazu. Den Auftakt gibt’s an der Orgel. Martin Rost lässt am 26. Mai ab 16 Uhr an der Tiensch-Orgel Werke von Bach, Scheidemann und Kuhnau erklingen. Rost ist gebürtiger Hallenser. Er gab bereits Konzerte europaweit und in den USA, brachte viele CDs heraus und wirkt als Marienkantor in Stralsund.

Gartentür , Klanginsel und Stimmungsmusik

Am 16. Juni klinkt sich das St. Georg Hospital dann in den Tag der offenen Gartentür ein. Die Besucher können den Demenz- und Sinnesgarten besichtigen. Gleich drei Veranstaltungen sind im Juli angesagt: Am 6. kommt die Gruppe Kupazukow nach Delitzsch. Der Name ist eine niedersorbische Wortschöpfung und bedeutet „Insel der Klänge“. Präsentiert werden mittelhochdeutsche, sorbische und slowakische Lieder, Klezmer und mehr mit selten gespielten Instrumenten wie Gemshorn, Harfe, Laute, die ein Bündnis mit der virtuos gespielten Violine eingehen. Es folgen am 12. Juli, 17 Uhr, handgemachte deutsche und irische Stimmungsmusik mit Whysker, am 20. Juli, 18 Uhr, Irish Folk, amerikanischem Bluegrass und Gospelsongs mit der Folkband Giddy Up.

Altenpflegeheim feiert sein 25. Jubiläum

Tango, Blues, Rock, Klassik bringt Martin Hoepfner mit Gitarre am 10. August, ab 18 Uhr, in die Hospitalkirche. 25 Jahre Altenpflegeheim der Stiftung „ St. Geog Hospital“ sind am 30. August zu feiern. Mit dem Berliner Trio Trilemma Taraf und einer gut gewürzten musikalischen Reise durch Länder und Kulturen geht es am 1. September weiter. Beim Tag des Denkmals am 8. September ist auch die Hospital-Kirche geöffnet. Am 14. September wird die Delitzscherin Cathrin Moeller in der Cafeteria des St. Georg-Hospitals erwartet, um aus ihrem Roman „Kein Mord ist auch keine Lösung“ zu lesen.

Von Heike Liesaus