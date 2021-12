Delitzsch

Die Delitzscher Feuerwehr ist am Samstagabend zu einem Einsatz in den Südosten der Stadt ausgerückt. Die Einsatzkräfte wurden kurz gegen 17.45 Uhr in die Körnerstraße gerufen. In einem Mehrfamilienhaus stellte die Feuerwehr dann eine stark verqualmte Wohnung fest.

Nach ersten Erkenntnissen wurde die Rauchentwicklung durch Essen auf dem Herd ausgelöst. Ein Bewohner wurde verletzt und durch den Rettungsdienst behandelt. Die Wohnung wird nun belüftet.

Von lvz