Sanierung: SED-Altvermögen soll verfallende Kirche Selben retten

Seit Jahren kämpfen Einwohner des Delitzscher Ortsteils Selben um den Erhalt ihrer Kirche. Erste kleine Schritte gab es. Zum Beispiel tickt wieder eine Uhr im Turm. Danach war eher weiterer Verfall als Aufbau zu sehen. Denn für große Schritte war vor allem auf die Zusage der LMBV, die für die Sanierung der Tagebauhinterlassenschaften zuständig ist, zu warten. Es wurde geprüft: Sind die außergewöhnlichen Bauschäden Bergbaufolgen oder nicht? Der Fußboden schlägt regelrechte Wellen. Probleme, die Veränderungen des Grundwasserspiegels zugeschrieben werden.

Lange war gerungen worden. „Im Dezember wurden die Mittel seitens der LMBV bewilligt“, informierte Oberbürgermeister Manfred Wilde (parteilos) beim Bürgerdialog, zu dem die Selbener vor die Kirche eingeladen waren. Auch konnte der Landtagsabgeordnete Jörg Kiesewetter (CDU) verkünden, dass sein Einsatz Erfolg hatte: Die Kirche wird zudem mit Sonderfördermitteln Sachsens aus dem Vermögen der Parteien und Massenorganisationen der ehemaligen DDR, PMO-Vermögen oder auch SED-Altvermögen genannt, unterstützt. Der Einigungsvertrag legte bereits fest, dass das Geld für wirtschaftliche Umstrukturierung oder für Investitionen für Soziales oder Kultur eingesetzt werden muss.

So soll es zwei, finanziell getrennte Bauabschnitte geben. Im ersten Teil soll es um statische Sicherung gehen. Dafür soll der Festbetrag der LMBV in Höhe von circa 125 000 Euro eingesetzt werden, der sich nach dem Verkehrswert der Kirche richtet. Für die Sanierung von Mauern und Ausstattung im zweiten Abschnitt wird mit Kosten in Höhe von 177 000 Euro gerechnet. Die PMO-Vermögen-Förderung ist da mit maximal 100 000 Euro möglich. Trotzdem wird es mit einem Baustart noch dauern. Um die Finanzierung der Kirchensanierung rund zu bekommen, sind jedoch weitere Mittel nötig. „Und ich bin jedes Mal froh, wenn ich erwähnen kann, dass Selben ein ganz besonderer Kosmos ist, dass das Projekt von vielen getragen wird“, so Pfarrer Daniel Senf. Die Planer würden derzeit einen Rundumplan erstellen.

