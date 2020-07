Der Delitzscher Wallgraben zeigt sich derzeit nicht so idyllisch wie gewohnt. Irgendwie ist gerade überall Baustelle, entweder in Vorbereitung oder in Nachbesserung. Dabei ist die Sanierung der letzten Abschnitte gerade gestoppt. Denn die Stadt kann dafür derzeit kein Geld auftreiben.