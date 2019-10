Sanierung der Delitzscher Stadtmauer beginnt Montag

Delitzsch

Am Montag soll die Sanierung der in einem Abschnitt vom Einsturz bedrohten Stadtmauer in Delitzsch beginnen. Der Abschnitt in der Mauergasse, an der Ecke zur Leipziger Straße muss wegen seiner fehlenden Standsicherheit grundhaft saniert werden. Die Mauer hat sich in dem Bereich so geneigt, dass der Umsturz droht. Daher ist der Bereich an der Leipziger Straße bereits seit Weihnachten 2018 komplett gesperrt.

Handabtrag nötig

Die Sanierung erfolgt nun in zwei Bauabschnitten. Erst der Rückbau, danach wird die Mauer – teils mit alten Steinen – wieder neu hochgezogen. Der Technische Ausschuss des Stadtrats hatte der Abriss-Vergabe für 62 000 Euro erst vor Kurzem zugestimmt. Aus dem Sonderprogramm Denkmalpflege des Freistaates Sachsen hat die Stadtverwaltung kurzfristig Zuschüsse in Höhe von 85 Prozent der förderfähigen Kosten akquirieren können. Durch Handabtrag der Mauer sollen möglichst viele wertvolle Ziegelsteine geborgen und eingelagert werden können, die dann für einen späteren Wiederaufbau genutzt werden. Der Abtrag wird zunächst bis auf Straßenhöhe hinab erfolgen. Dieser Wiederaufbau wiederum wird geschätzt rund 440 000 Euro kosten.

Kritik an Investition

Dass so viel Geld in die historische Bausubstanz investiert wird, sorgt allerdings auch für Kritik. So hinterfragt Jörg Bornack (Grüne) für sich die Sinnhaftigkeit des Wiederaufbaus. Ausdrücklich stellte Bornack dabei klar: Nicht den Abriss und die Investition in diesen Abriss zweifelt er als Stadtrat an, denn schon aus Sicherheitsgründen sei dies natürlich notwendig und dies sei gar keine Frage. Im betroffenen Bereich neigt sich die Mauer nachgewiesen auf einer Länge von etwa 30 bis 50 Metern und droht umzustürzen, die Mauer ist an dieser Stelle rund 80 Zentimeter dick und etwa 3,75 Meter hoch – ein großes Risiko also.

Jedoch stehe für ihn die Frage im Raum, ob in Delitzsch die Stadtmauer vor Bäumen gehe, so Jörg Bornack. Das Geld für den Wiederaufbau könne man besser in die Neupflanzungen von Bäumen investieren, da in den vergangenen Jahren ja sehr viele gefällt worden sind. Es sei besser, den Wiederaufbau noch etwas zu schieben und den Bäumen die Priorität einzuräumen.

Absage der Stadt

Dazu gibt es allerdings eine Absage der Stadt, der Wiederaufbau soll ebenfalls auf Fördermitteln fußen und diese wären mit Bäumen zweckentfremdet. Die Zeichen stünden momentan recht gut, dass auch der Wiederaufbau gefördert werden kann.

Von cj