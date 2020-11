Sanierung des Krostitzer Stadions wird vorbereitet

Krostitz

Die Laufstrecke rund ums Fußballfeld des Krostitzer Kurt-Fuchs-Stadions grünt. An manchen Stellen gibt es kleine Erdhäufchen. Vielleicht sind es Regenwürmer, die hier unerwünscht den Boden aufbereiten. Das Laub muss nicht weggekehrt werden. Derzeit ist das Stadion ohnehin für Freizeitsportler geschlossen. Aber die Sanierung ist dank der Fördermittelzusage in Sicht. Im zweiten Quartal des nächsten Jahres könnte, wenn alle Räder ideal ineinandergreifen, erster Spatenstich sein. „Aktuell sind wir in der Planung, wird festgelegt, wie das Ganze aussehen soll“, berichtet Bürgermeister Oliver Kläring ( CDU). „Wir erwarten außerdem den Termin für das erste Investitionsgespräch mit der Fördermittelstelle und bereiten dafür die nötigen Unterlagen vor.“

Marode Tribünen

Die grundhafte Sanierung der Anlage, die im Wesentlichen aus den 50er-Jahren stammt, ist dringend nötig. Die sogenannte Aschenbahn war im Frühjahr hergerichtet worden, wächst aber immer wieder zu. Zuschauertribünen und Spielerkabinen sind ebenfalls marode.

Das Projekt soll mit 1,1 Millionen Euro aus dem Förderprogramm „ Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur“ des Bundes zu 45 Prozent gefördert werden. Die Gemeinde hatte sich seit mehreren Jahren um die Unterstützung bemüht. Der Fußballplatz ist in einem guten Zustand. Doch auch er wird in der Sanierungsphase nicht nutzbar sein. Als Ausweich kann aber der zweite Platz nebenan auch für den Schulsport genutzt werden.

