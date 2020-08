Sattelzug nach Unfall bei Delitzsch gesucht

Schönwölkau

Ein 23-jähriger Fahrer eines Traktors Fendt mit zwei Anhängern fuhr am Donnerstag, 13.55 Uhr, auf der Ortsverbindungsstraße von Wannewitz in Richtung Badrina. Als dem Gespann ein Lkw entgegenkam, musste der Traktorfahrer nach rechts ausweichen. Dabei touchierte einer der Anhänger einen Strommast, der daraufhin abknickte. Durch Funkenflug geriet der Randstreifen in Brand. Die Sattelzugmaschine setzte die Fahrt ungehindert fort. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort aufgenommen.

Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Delitzsch, Hallesche Straße 58 in 04509 Delitzsch, Nummer 034202 66100 zu melden.

Von lvz