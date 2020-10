Lindenhayn/Badrina

Es schien zunächst wie ein Lichtblick im trüben Corona-Herbst: Nachdem das große Horstseefischen in Wermsdorf abgesagt wurde, sollte am Wochenende das traditionelle Fischerfest an den Schadebachteichen direkt an der B 2 zwischen Leipzig und Bad Düben stattfinden – beinah ohne größere Einschränkungen.

Veranstaltung im Risikogebiet

Doch seit Mittwoch steht fest: der Landkreis Nordsachsen hat die kritische Marke des Inzidenz-Wertes überschritten. Mit mehr als 50 Corona-Neuinfektionen pro 100 000 Einwohnern binnen sieben Tagen zählt die Region wie beinah alle anderen sächsischen Landesteile zu den Risikogebieten. Damit sprang die Corona-Ampel auf Rot. Mit Auswirkungen auf das Fischerfest nahe Lindenhayn.

Handwerker- und Bauernmarkt entfällt

Das Positive: Das Abfischen soll stattfinden – mit Besuchern aber ohne einen wirklichen Festcharakter. Das teilten Veranstalter Marcel Reinhardt und das nordsächsische Gesundheitsamt am Donnerstag mit. Laut dem Chef des Fischereibetriebs „Fisch-Reinhardt“ und der Teichwirtschaft Reibitz könne er das Fischerfest unter Bedingung durchführen. Das heißt, maximal 100 Menschen dürfen sich gleichzeitig auf dem Veranstaltungsgelände aufhalten. Ebenfalls soll der Verkauf von Frischfisch und ein Imbiss erlaubt bleiben– jedoch ausschließlich zum Mitnehmen. Sitzplätze und warme Speisen soll es dagegen nicht geben, ebenso sei der Handwerker- und Bauernmarkt abgesagt.

Das Landratsamt Nordsachsen appelliert „an die Vernunft der Leute, Abstandsregelungen einzuhalten und zu akzeptieren, dass die Veranstaltung ohne Volksfestcharakter stattfindet.“ Das Ordnungsamt oder die Polizei werde am Wochenende prüfen, ob die getroffenen Absprachen und Regelungen sowie das Hygienekonzept eingehalten werden.

Von Mathias Schönknecht