Schalompreis für einstigen Delitzscher Stadtrat

Delitzsch

Große Ehre für den Delitzscher Volker Löffler. Der Rentner wird mit dem Schalompreis 2019 ausgezeichnet. Diese Ehrung wird anlässlich des Gedenkens an die Reichspogromnacht vor 81 Jahren verliehen und zeichnet Bürger aus, die sich um Themen wie die Erinnerung an die Shoa, Versöhnung sowie gegen Antisemitismus und Fremdenfeindlichkeit und damit für die Demokratie verdient gemacht haben.

Jahrelang Stadtrat in Delitzsch

Volker Löffler hat sich über Jahrzehnte für die Demokratie eingesetzt, saß lange Zeit für die SPD im Stadtrat und hat sich dort als Politiker über Jahrzehnte für die unterschiedlichsten Belange in der Stadt eingesetzt. Doch nicht nur auf der Stadtratsbank war und ist der Senior mit seinen 77 Jahren ein Motor der Stadt, er engagiert sich unter anderem für die Hospitalkirche, damit diese ihre weltberühmten Crodelfenster erhält, er engagiert sich für den Sport in der Loberstadt und viele, viele andere Belange.

Dabei ist der Delitzscher für seine freundliche Beharrlichkeit bekannt und geschätzt, er steht für Ausgleich und Verständnis, ist ein wahrer Demokrat.

Preisträger erhält „Schalom-Kippa“

Volker Löffler erhält wie schon einige Preisträger vor ihm zur Feier des Tages eine handgefertigte „Schalom-Kippa“ (die traditionelle jüdische Kopfbedeckung), ein Buch sowie einen Gedenkleuchter. Die Ehrung findet am Samstag um 16 Uhr auf dem jüdischen Friedhof während der ökumenischen Andacht statt.

Diese schließt sich an den Gedenkweg zu Delitzscher Stolpersteinen an. Es werden Stolpersteine besucht, gereinigt und Kerzen zur Erinnerung und Mahnung an die Opfer der NS-Diktatur angezündet. An den ehemaligen Wohnorten der jüdischen Bürger werden Blumen zum Gedenken an die Opfer niedergelegt. Treffpunkt für den Gedenkweg ist am Samstag um 15.15 Uhr in der Lindenstraße 12, wo einer der Stolpersteine zu finden ist.

Ehrung geht weiter

Auch in Zukunft sollen weitere engagierte Bürger, die sich für den Schalom-Frieden in und um Delitzsch verdient gemacht haben, mit dem Preis ausgezeichnet werden.

Von Christine Jacob