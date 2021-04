Schau „Drauf geschissen“ in Delitzsch – Besuch ab Samstag möglich

Delitzsch

Drauf geschissen. Das ist mal ein deftiger Titel. Er sollte bereits seit Mitte März das interessierte Publikum ins Delitzscher Museum locken. Und immerhin hat er das seit mehreren Jahren bereits in einigen anderen Häusern. Selbst auf der Römerkastelle Saalburg Bad Homburg war die Wanderausstellung zu Gast. Aber erfunden wurde die Konzeption im Schloss Rochlitz von der Staatlichen Schlösser, Burgen und Gärten Sachsen gGmbH. In Delitzsch fiel der Eröffnungstermin Mitte März in den Lockdown. Museumsleiter Jürgen Geisler hatte die Hoffnung fast aufgegeben, dass sein Haus nach Ostern öffnen kann. Nun klappt es tatsächlich eine Woche später.

Ein Tabu – aber das Interesse daran ist groß

„Kulturgeschichte des stillen Örtchens“ heißt der vollständige Titel. Es geht also um Dinge, die normalerweise im Privaten bleiben, kaum eine Rolle in der Geschichtsschreibung spielten. Um Dinge, die alle wissen wollen, aber nie zu fragen wagten? Das ist nur auf den ersten Blick so. Da sind schon mal die vielen Historien-, Abenteuer- und Kriminalfilme, bei denen die entsorgenden Unterwelten und damit die Vernetzung all der stillen Örtchen sehr wohl eine gewichtige Rolle spielen. Muss nicht bei jeder Veranstaltung, jeder Reise, jeder Baustelle der Zugang bedacht werden?

Das Örtchen ist zwar still, das Pippi-Kacka-Thema in vieler Hinsicht ein Tabu, aber das Interesse daran groß. Kein Wunder, dass die Idee, die Ausstellung terminlich etwas nach hinten zu verschieben, nicht umsetzbar war. Die Wanderschau ist bis 2023 ausgebucht, erzählt der Museumschef. Die nächste Station wartet bereits. Der Halt in Delitzsch dauert bis zum 3. Juli. Dann wird abgebaut.

Von Porzellan zu Plaste

Einige Hintergrundinfos auf den Tafeln und einige Ausstellungsstücke ziehen überallhin mit. Aber jede Schau ist einzigartig. So wurde zum Beispiel eine Auswahl von Nachttöpfen in Riesa bei einem Sammler abgeholt. Was einst in den verschiedensten Ausführungen in Steingut und Porzellan, künstlerisch oder witzig verziert unter jedem Bett stand, gibt es heute im häuslichen Familien-Alltag nur noch aus Plaste für die Kleinsten.

Ein Schlafzimmer, das mitten im Ausstellungsraum aufgebaut ist, verdeutlicht die über Jahrhunderte herrschende Gesamtsituation. Hier gehört allerdings ein komfortablerer Nachtstuhl zur Möblierung.

Kunstvolle Nachtgeschirre fanden früher unter Betten Platz. Quelle: Wolfgang Sens

Selfie auf der Latrine

Vor einer Fotowand ist es möglich, sich zumindest in die sanitäre Situation der Römer zu versetzen. Diese hatten bereits Latrinen, in denen Abwasserkanäle die Ausscheidungen direkt abtransportierten. Aber die „Geschäfte“ wurden nicht im stillen Örtchen, sondern in Gemeinschaft verrichtet. Die neckische Idee, Besuchern eine Selfie-Gelegenheit zu geben, bei der ihnen von einem Römer eine Klobürste zugeworfen wird, hatte die Römerkastelle Saalburg Bad Homburg entwickelt. Die Delitzscher haben die Bild-Datei abgekauft, auf Folie drucken und die Aufstellwand beziehen lassen.

Das Wurfgerät, das da im Bild schwebt, sieht auch nur auf den ersten und vielleicht noch auf den zweiten Blick aus wie eine Klobürste. Denn die war bei der Latrinenkonstruktion vermutlich nicht nötig. Der Stock mit dem Schwamm wurde wohl für andere Zwecke gebraucht. Das Klopapier war noch nicht erfunden.

Herzhäuschen und Gefängnis-Toilette als Zeugen der historischen Entwicklungen. Quelle: Wolfgang Sens

Reise-Nachtopf der Damenwelt

Die Entwicklung des Sanitären ging über die verschiedensten Etappen weiter. Und es war keinesfalls immer alles besser, bequemer oder hygienischer, was nach der Römerzeit kam. Auch wenn die Namen vielleicht netter klangen als eben Latrine. Das Bourdalou zum Beispiel soll seinen Namen einem Jesuitenpater namens Louis Bourdaloue verdanken. Dieser soll so anregend gepredigt haben, dass die Damenwelt keines seiner Worte versäumen wollte. Allerdings predigte er lange. Es stellten sich gewisse Notlagen ein. Die feinen Frauen halfen sich, indem sie Saucieren zweckentfremdeten. Zuträglich für die Umsetzung soll gewesen sein, dass Unterhosen nicht, aber weite, faltenreiche Röcke getragen wurden.

Die praktische Umsetzung ist zwar dennoch schwer vorstellbar. Aber Nachttopfhersteller zogen nach. Das ovale Damentöpfchen blieb bis ins vorige Jahrhundert in Nutzung. Die Ausstellung zeigt historische Kinderstühlchen von der Antike bis in die Neuzeit ebenso wie den Abort als Mordstätte, das Gefängnisklosett als Zeuge gravierender politischer Umwälzungen.

Keine Sauciere, sondern ein Reisenachttopf für Damen. Quelle: Wolfgang Sens

Ein Hygiene-Konzept setzt sich durch

Die Entwicklung des Sanitären wird in den historischen Kontext gestellt. Schwer vorstellbar, wie es einst in den Städte gerochen hat. Zuerst ist da der Gedanke ans Mittelalter und die Gewohnheit, Unrat einfach auf die Straße zu kippen. Aber die Städte wuchsen in den Zeiten der Industrialisierung. Das enge Zusammenleben, die schlechten hygienischen Bedingungen förderten die Verbreitung von Krankheiten. In Hamburg waren 1892 zum Beispiel 8000 Menschen an der Cholera gestorben. So wurden in einer Großstadt wie Berlin zwischen 1873 und 1890 allein 87,2 Millionen Mark für den Ausbau des Abwassersystems investiert. Das hieß: 33 Jahre lang wurde ein Drittel der Steuereinnahmen fürs Abzahlen verwendet.

Die Designer-Toilette verfügt über beheizte Sitzflächen und Duschfunktion. Quelle: Wolfgang Sens

Luxus und Notstand

Jürgen Geisler wollte auch die Highend-Entwicklung zeigen. Der Hersteller ist jedoch im etwas weit entfernten Schwarzwald ansässig. Aber das Museumsteam fand heraus: Die Entwicklungsabteilung arbeitet im näher gelegenen Meißen, damit lag die Leihgabe im Abholbereich. So ist in der Schau ein Duravit Senso Wash des Designers Starck zu bewundern. Das hat Duschen verschiedener Positionen, Warmluftföhn, Einstellungen für Sitz- und Wassertemperatur. Selbst die Beleuchtung ist möglich. Passenderweise wird auf den Tafeln daneben daran erinnert, dass es für viele Bewohner dieser Welt ein stilles Örtchen selbst in viel einfacherer Ausführung nicht gibt.

Verstecktes Örtchen für den Leibstuhl im Barockschloss. Quelle: Wolfgang Sens

Verstecktes Örtchen

Das Barockschloss selbst ist von den Widersprüchen der Sanitäranlagen-Entwicklung nicht ausgenommen. Wenn sie in heutigen Wohn-Bauten gefühlt ein Fünftel der Flächen einnehmen, begnügten sich Herzoginnen inmitten ihrer prächtigen Gemächer mit Lösungen, die aus heutiger Sicht improvisiert wirken. Aber in einem Winkel der Barock-Gemächer ist der verschämt versteckte Zugang zum stillen Örtchen der adeligen Bewohnerinnen zu besichtigen. Und es soll gar nicht so einfach gewesen sein, in dem repräsentativen Gebäude, einen Platz für die Besucher-Örtchen der Neuzeit zu finden. Sie sind nun ganz still im Keller untergebracht.

Museumsbesuch unter Coronabedingungen Das Museum Barockschloss Delitzsch kann ab Samstag, dem 10. April, wieder besucht werden. Besucher brauchen aber eine vorherige Terminbuchung in der Tourist-Information unter Telefon 034202 67247. Außerdem muss ein tagesaktueller negativer Selbsttest vorliegen. Die Vordrucke gibt es im Internet unter „Bescheinigung über das Vorliegen eines positiven oder negativen Antigen-Selbsttests zum Nachweis des SARS-CoV-2 Virus“. Die Daten für die Kontaktverfolgung werden erfasst. Die Öffnungen sind aber laut Verordnung an ein festgelegtes Maximum an belegten Krankenhausbetten an durch Covid-19-Erkrankte gekoppelt. Wenn die Zahl von 1300 belegten Betten im Freistaat Sachsen überschritten ist, gibt es eine erneute Schließung.

