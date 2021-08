Schau „Recht und Gesetz“ im Delitzscher Barockschloss

Delitzsch

Sie liegen einfach so in der Vitrine: schwere, dicke Metallfesseln. Der Gedanke, dass sie sich um Hals, Hand- und Fußgelenke eines Menschen legen, löst Grusel aus. Da sind auch das Wagenrad, das als Folter- und Tötungsinstrument eingesetzt wurde, und ein Galgen, der in die Szenerie ragt. Allein sie lassen ahnen: „Recht und Gesetz“ in der Stadt Delitzsch haben eine lange, wechselvolle Geschichte hinter sich. Und darum geht es in der Sonderschau, die jetzt im Barockschloss eröffnet wurde.

Es sind nicht immer originale Exponate aus fünf Jahrzehnten Geschichte vorhanden. „Aber es wurde nichts eingesetzt, was nicht nachweislich in Delitzsch existierte“, erklärte Museumsleiter Jürgen Geisler. „Wir sagen heute Hexenprozesse waren Unrecht. Aber damals entsprachen sie Recht und Gesetz“, erinnerte Oberbürgermeister und Historiker Manfred Wilde (parteilos) daran, dass die heutigen Maßstäbe nicht für die Vergangenheit gelten. „Wer weiß, was uns damals gedroht hätte“, sagten denn auch Gäste bei der ersten Besichtigung.

Die Idee zum Thema kam beim Brainstorming im Museums-Team auf. Da wird gemeinsam darüber nachgedacht, welche Ausstellungen entwickelt werden könnten. Inzwischen wurden bereits Musikgeschehen, Feuerbekämpfung oder Gastronomie in der Stadt beleuchtet. Und das Barockschloss selbst ist Zeitzeuge der Justiz-Historie der Stadt: Es war von 1860 bis 1926 das Frauenzuchthaus. Später wurde das Gebäude als Kreisgericht genutzt. Die ehemalige Museumsleiterin Christel Moltrecht kann sich noch gut erinnern, dass neben ihrem Büro die Zelle war, in der Angeklagte vor Verhandlungen verwahrt wurden. Und in der Ausstellung zeugen unter anderem alte Zellentüren von dieser Vergangenheit. Das Schloss-Interieur wurde erst nach der Wende im Sinne seines ursprünglichen Zwecks, dem Sitz der Herzogs-Witwen rekonstruiert.

Die Arten der Todesstrafen

Das Amtsgericht zog erst in die Eilenburger, dann in die Hallesche Straße. Im Jahr 2002 wurde es gänzlich nach Eilenburg verlegt. Damit endet auch der von der Ausstellung beleuchtete Zeitraum. Aber 550 Jahre Justizgeschichte sind auch in einer kleinen Stadt wie Delitzsch ein weites Feld. Schlaglichtartig werden die Szenerien beleuchtet. Dazu gehören nicht allein die mittelalterlichen Todesstrafen: Steinigung, Feuertod, Enthaupten, lebendig Begraben, Ertränken. Es wird auch daran erinnert, dass zwischen 1939 und 1945 drei Delitzscher wegen Hochverrat hingerichtet wurden, dass am 17. Juni 1953 zwei junge Männer durch Polizeischüsse starben. War es früher die Religion, die Normen bestimmte, deren Abweichung bestraft wurde, waren es später politische Anschauungen. „Hoch- und Landesverrat wurden ab dem 19. Jahrhundert inflationär mit hohen Zuchthausstrafen geahndet“, heißt es in den Erläuterungen der Schau.

Blick in die Sonderausstellung „Recht und Gesetz" im Delitzscher Barockschloss. Quelle: Heike Liesaus

Die Sonderausstellung „Recht und Gesetz“ läuft im Barockschloss Delitzsch bis zum 14. November. Geöffnet ist dienstags bis sonntags von 10 bis 17 Uhr. Für die Führungen „Folter, Pranger, Scheiterhaufen“, die sonntags am 12. September, am 17. Oktober und am 7. November ab 14 Uhr laufen, sind Anmeldungen nötig. Telefon 034202 67208, E-Mail barockschloss@delitzsch.de

Von Heike Liesaus