Zschortau

Ein unbekannter Mann hat am Dienstag gegen 14.45 Uhr einen Pflasterstein in die Plexiglasscheibe des Schaukastens vor dem Pfarrhaus in Zschortau geschmissen und so die Rückwand beschädigt.

Augenzeuge beobachtet die Tat

Ein Augenzeuge habe einen Mann auf einem Fahrrad gesehen, der aus Richtung Biesen gefahren kam. Dieser Mann ging in den Konsum, kehrte dann wieder zurück und warf den Schaukasten ein. Danach fuhr er wieder in Richtung Biesen davon.

Personenbeschreibung

Zur Personenbeschreibung wurde folgendes bekannt: cirka 30 bis 35 Jahre alt; normale Figur; mittelbraune Hautfarbe; schwarze lange lockige Haare; schwarzes T-Shirt; kurze blaue Hose; schwarze Schuhe mit weißen Adidas-Streifen; schwarze Mütze mit Bommel; schwarzer Rucksack mit Aufschrift „Kako“; blaues Herrenfahrrad mit schwarzer Aufschrift, ohne Gepäckträger.

Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Delitzsch, Hallesche Straße 58 in 04509 Delitzsch, Telefonnummer 034202 66100 zu melden.

Von lvz