Scheck für florierendes Delitzsch ist da

Delitzsch

Jetzt ist auch das Preisgeld für den Sonderpreis bei „Ab in die Mitte! Die City-Offensive-Sachsen“ im Delitzscher Rathaus angekommen. Damit wurde die Loberstadt für ihre Projektidee „Delitzsch floriert“ ausgezeichnet. Der Wirtschaftsförderer kann nun noch diesen Monat damit anfangen, geeignetes Material für einen Blumenturm auszuwählen, der 2020 in der Eilenburger Straße an der Ecke zur Lindenstraße aufgestellt werden soll.

Delitzscher City blüht auf

3500 Euro hat die Stadt zur Verfügung, um Delitzsch zum Blühen zu bringen. Zudem soll es im Bereich von Eilenburger und Breiter Straße auch Blumenampeln an Straßenlaternen geben, um deren Pflege sich dann die Händler der Delitzscher Werbegemeinschaft kümmern sollen. Gemeinsam mit der Werbegemeinschaft war das Projekt auch entwickelt worden. Die Umsetzung erfolgt natürlich erst mit dem Frühling.

Von cj