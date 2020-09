Schenkenberg bekommt ganz besonderen Spielplatz

Delitzsch

In den nächsten Tagen wird auf einigen Delitzscher Spielplätzen gebaut und geputzt. Die Stadt investiert weiter in die Ausstattung. So wird auf das Spielareal am Elberitzplatz eine Rutsche kommen. Außerdem wird eine Nestschaukel auf dem Platz im Wohngebiet Sandmark montiert.

Das größte Projekt steht im Ortsteil Schenkenberg an. Dort wird seit der vorigen Woche an der Aufarbeitung des „Naturlehrspielplatzes Schenkenberger Wald“ gearbeitet. Ein Balancier- und Kletterparcours sowie ein Reck sollen installiert werden. Die Fertigstellung ist zwar für Mitte des Monats geplant. Aber dann müssen erst einmal die Fundamente aushärten. Voraussichtlich Mitte November soll das Areal dann für seine jungen Nutzer freigegeben werden.

Anzeige

Vor einigen Monaten war dort eine Schwenkwippe mutwillig zerstört worden. Weil der oder die Täter nicht zu ermitteln waren, konnte die Stadt keinen Schadensersatz bekommen. Am Ende wurde nun sogar ein völlig neues Projekt entwickelt.

Aufregendes Klettererlebnis

Der neue Balancier- und Kletterparcours bietet laut Hersteller alles, was ein aufregendes Klettererlebnis ausmacht. Die vielseitigen Möglichkeiten zum Klettern und Balancieren sollen die Kinder immer wieder zur Bewegung anregen. Geneigte, gedrehte und vertikale Netze bieten aufregende Herausforderungen. Das regt die Koordination und das Raumverständnis an. Wichtige Fähigkeiten, um sich im Alltag sicher fortzubewegen und Vertrauen zu seinem Körper aufzubauen. Die Sitze an Seilen trainieren das Gleichgewicht. Gleichzeitig bieten sie den Platz zum Plausch der Kinder untereinander.

Auch Sitzmobiliar für die Begleiter gehört zum Projekt rund um den Parcours. Die Neuanschaffung wird mit Mitteln des Leader-Gebiets Delitzscher Land als Kleinprojekt aus dem Regionalbudget gefördert und gemeinsam mit dem Landschaftspflegeverband entwickelt.

Spaceball für die Diesterweg-Schule

Die Schüler und Hortkinder der Grundschule Diesterweg können sich ebenfalls auf ein neues Spielgerät freuen. Am Fundament für das neue Spielgerät „Spaceball L“ wurde seit Ende August gebaut. Ringsherum ist in den vergangenen Monaten das Schulgelände umgestaltet worden. Das große Seilspielgerät mit Maßen von mehr als fünf mal fünf Metern hat nun der Förderverein der Grundschule angeschafft. Die Montage wird von der Stadt Delitzsch bezahlt.

BI Menschenskinder plant Spielplatz-Pflegetag

Für die Verschönerung von Spielplätzen engagiert sich die Delitzscher Bürgerinitiative Menschenskinder. Am Sonnabend, dem 10. Oktober, ruft sie zu ihrem dritten Delitzscher Spielplatzpflegetag auf. Ab 10 Uhr sollen an der Blücherstraße Spielgeräte abgeschliffen und neu gestrichen werden. Teilnehmer werden gebeten, eine Schleifmaschine mitzubringen. Wer nicht dabei sein kann und trotzdem gern etwas für den Spielplatz tun will, wird um eine Geld-Spende für die Materialien gebeten. Derzeit läuft dazu auch eine kleine Spendenaktion auf dem sozialen Netzwerk Facebook.

Von Heike Liesaus