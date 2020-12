Schicksal des kleinen Liam aus Rackwitz bewegt bei Facebook

Rackwitz

Gerührt, im positiven Sinne fassungs- und sprachlos, bestärkt. Es sind gerade sehr gute Gefühle, die Annie Brückner in dieser Adventszeit bewegen. Fast schon 13 000 Euro von mehr als 400 Spendern sind über die LVZ-Aktion „Licht im Advent“ für ihren kleinen Sohn Liam eingegangen.

Einmal unbeschwert sein können

Der Fünfjährige hat das Schimke-Syndrom mit vielen und schweren Symptomen wie Kleinwuchs, Multisystem-Erkrankungen, Bluthochdruck und vielem mehr. In der Folge ergibt sich ein Medikamenten-Konsum, der dem eines Senioren entspricht.

Gut ein Jahr erst ist nach langem Rätselraten über die mannigfaltigen Symptome die endgültige Diagnose her, die das Leben der vierköpfigen Familie dann komplett geändert hat. So beeindruckend schon die Herangehensweise der Eltern ist, umso mehr bewegt, wie aufopfernd sich die 13-jährige Jamie um ihren kleinen Bruder kümmert und dabei selbst in den Hintergrund tritt, noch dazu in den schwachen Momenten ihrer Eltern stark ist. Die „Licht im Advent“-Spenden sollen der ganzen Familie einen ganz unbeschwerten Urlaubstraum im Disneyland Paris verwirklichen und obendrein die Gestaltung der integrativen Kita Piratennest voranbringen.

Mutter gibt Einblicke

Annie Brückner will zudem über die seltene und daher kaum erforschte Krankheit ihres Sohnes aufklären und die Menschen teilhaben lassen. Im Mai fasste sie sich ein Herz und erstellte bei Facebook die Seite „Liam kämpft“, seit Kurzem gibt es auch „liamkaempft“ bei Instagram. Dort gibt die Mutter Einblicke in den Alltag, teilt gute und schlechte Momente, zeigt die Auswirkungen der Krankheit und vor allem den Zusammenhalt der Familie. Fast 600 Menschen folgen der Facebookseite bereits, knapp 300 der Instagramseite.

So spenden Sie: So spenden Sie: Füllen Sie einen Überweisungsschein aus. Zahlungsempfänger: LVZ-Spendenaktion Verwendungszweck: „Urlaubstraum von Liam“ Sie tragen bitte Ihren Betrag ein, den Sie spenden möchten, und überweisen diesen an: IBAN: DE89 8605 5592 1090 2297 19 BIC: WELADE8LXXX Online-Überweisung: Besitzen Sie eine Online-Banking-App auf ihrem Smartphone, dann können Sie einfach den Girocode scannen und die Spende direkt überweisen. Spendenbescheinigung: Bis 200 Euro gilt die vollständig ausgefüllte Quittung im Original zusammen mit dem Bareinzahlungsbeleg oder Kontoauszug Ihrer Bank als Spendenbescheinigung für das Finanzamt. Bei Überweisungen mit Ihrer kompletten Adresse gehen wir davon aus, dass Sie eine Spendenbescheinigung vom Partnerverein möchten. Zur Erstellung der Spendenquittung übermitteln wir Ihre Adressdaten und Spendenhöhe an den Partnerverein. Spendernamen: Die Namen der Spender werden in der Zeitung veröffentlicht. Sollten Sie das nicht wünschen, dann tragen Sie bitte auf dem Überweisungsschein „ANONYM“ ein. Im Nachhinein können Sie 24 Stunden nach der Überweisung der Namensveröffentlichung unter der Email: lesermarkt@lvz.de widersprechen. Spendenübergabe: Die LVZ-Aktion „Ein Licht im Advent“ geht vom 14. November bis 13. Dezember 2020. Anschließend wird der Gesamtbetrag unserem Partnerverein für das Hilfsprojekt übergeben. Wir berichten regelmäßig über die konkrete Hilfsaktion. Sollten mehr Spenden zusammenkommen, als für das konkrete Hilfsprojekt benötigt wird, so geht das übrige Geld ebenfalls an unseren Projekt-Partnerverein. Das Projekt wird unterstützt von der Sparkasse Leipzig und dem Diakonischen Werk Delitzsch-Eilenburg.

Von Christine Jacob