Schicksalsschlag für Familie des kranken Liam aus Rackwitz

Rackwitz

Schwerer Schicksalsschlag für den kleinen Liam und seine Familie aus Rackwitz: Die schwere Erbkrankheit des Sechsjährigen zeigt sich erbarmungslos und nimmt immer mehr Hoffnung. Einen großen Wunsch hat der Junge aber.

Kleiner Kämpfer erleidet Schlaganfall

Liam hatte vor Kurzem einen Schlaganfall. Dieser steht im Zusammenhang mit seiner schweren Krankheit, dem Schimke-Syndrom. Liam ist in der Region nach der LVZ-Aktion „Ein Licht im Advent“ vielen bekannt, für ihn hatten fast 600 Menschen gespendet, damit sich der große Traum des Jungen und seiner Familie erfüllt, einmal Disneyland zu sehen. Diese Reise konnte die Familie im vergangenen Sommer auch sehr genießen.

Krankheit erbarmungslos

Ans Verreisen ist wohl erstmal nicht zu denken. Die seltene Multisystemerkrankung Schimke-Syndrom mit Symptomen von Bluthochdruck über Migräne bis Nierenschäden dominiert einfach alles im Leben der Familie. Der Gesundheitszustand des Jungen wird immer schlechter. Betroffen von dem Schlaganfall sind die rechte Körperseite und die Hauptschlagader, die Schäden sind groß, Besserung ist kaum in Sicht, Ärztinnen und Ärzte machen wenig Hoffnung.

„Liam ist nicht mehr derselbe, darum wird es vorerst keine Aufnahmen mehr von ihm geben“, sagt seine Mutter Annie. Sie teilt den Alltag der Familie sonst detailliert bei Facebook und Instagram, um die Krankheit bekannter zu machen und in der Hoffnung, dass mehr zum Schimke-Syndrom geforscht wird und Betroffenen so besser geholfen werden kann.

Traum soll sich erfüllen

Mutter Annie, Vater Dennis und Schwester Jamie schauen weiter in die Zukunft. Eine nicht planbare Zukunft, eine Zukunft ohne Zeitangaben und Garantien. Liam, ein durch und durch aufgeweckter und intelligenter Junge, hatte immer ein großes Ziel: eingeschult werden. Realistisch betrachtet, steht es nach der Verschlechterung seines Zustands in den Sternen, ob Liam im August beim Schulanfang dabei sein kann. Die Familie will in Zusammenarbeit mit der Feuerwehr organisieren, dass er vorher seine Zuckertüte bekommen kann und eine Einschulung für sich erleben darf.

Von Christine Jacob