Schlackeberg Delitzsch: Investor hat Ernst der Lage erkannt

Delitzsch

Die Stadt Delitzsch soll in den kommenden Jahren um ein neues Viertel wachsen. „Rubach Viertel“ soll es heißen, was in naher Zukunft auf dem Gelände der alten Zuckerfabrik entsteht. Der Stadtrat hat positiv über eine Änderung des Bebauungsplans (B-Plan) Nr. 13 „Gewerbestandort – Fabrikstraße 2“ befunden. Die ersten bürokratischen Hürden sind genommen. Sorgen allerdings bleiben.

Enge Zusammenarbeit mit Landratsamt Nordsachsen

Ob sich der Investor angesichts des Schlackebergs nicht übernehme, fragen sich die Bürger rund um das potenzielle neue Wohngebiet. Die Müllablagerungen, die sich zu einem Berg aufgetürmt haben, sind und bleiben vielen Menschen hier ein Rätsel. Viele Bürger und Umweltaktivisten glauben an die Giftigkeit und damit Gefahr. Das Landratsamt hat bislang nie bestätigt, dass von dem Material Gefahr ausgehen würde und solche Ängste gutachterlich zerstreuen lassen. Man habe aber den Ernst der Situation erkannt, erklärte der zuständige Architekt im Namen des Investors erst jüngst im Stadtrat. Es gibt für das Projekt „Rubach Viertel“ einen persönlichen Ansprechpartner im Landratsamt. Erstellt wird – auch üblicherweise bei Bauprojekten – ein Abfallkataster. Es wird betrachtet, welche Gefahrstoffe auf dem Gelände liegen und dann die passende Lösung gesucht, die Rückstände werden auf geeignete Art entsorgt. Die Entsorgung solle so schnell als möglich erfolgen, kündigt das Unternehmen an. Auch die baulichen Anlagen auf dem Areal werden komplett abgebrochen. In einigen der Hallen sind noch Lager eingemietet, der Solarpark ist wiederum durch das dafür zuständige Unternehmen bereits abgebaut worden.

Das Gelände des Biomassekraftwerkes in Delitzsch soll neu genutzt werden. Quelle: Wolfgang Sens

Man werde transparent arbeiten, heißt es seitens des Unternehmens. Angedacht ist es, sich in der Bauphase regelmäßig vor Ort den Anwohnerfragen zu stellen. Immerhin handelt es sich auch abgesehen von der Schlackeberg-Problematik um ein großes Projekt. In dem neuen Viertel sollen mehr als 300 Grundstücke entstehen. Einfamilienhäuser, Doppelhäuser und Reihenhäuser werden entstehen. In unmittelbarer Nähe der Bahnlinie soll ein viergeschossiger Riegel entstehen, der Wohnungen und Parkhaus verbindet und am Ende auch Schallschutz für die Siedlung bedeuten soll. Es wird insgesamt mit einem Bevölkerungsplus von etwa 1000 bis 1100 Personen durch das neue Viertel gerechnet. Dafür sieht sich die Stadt gewappnet, schätzt ein, ausreichend Kita-Kapazitäten und Co. zur Verfügung stellen zu können. Insgesamt will der Investor in dem neuen Viertel mit kurzen Wegen arbeiten und nun in seinem Bebauungsplan abbilden, was in 20 Jahren in Sachen Wohnen angesagt ist – dazu zählen Fragen wie E-Mobilität. Das „Rubach Viertel“ ist benannt nach dem alten Gemarkungsnamen. Der B-Plan umfasst eine Fläche von rund 22 Hektar. Entstehen soll statt des Industrie- und Gewerbegebiets ein allgemeines Wohngebiet. „Es ist eine Chance für das Gelände der ehemaligen Zuckerfabrik, die wohl einmalig sein dürfte“, schätzt Oberbürgermeister Manfred Wilde (parteilos) ein. Es wird in Aussicht gestellt, dass in zwei Jahren die ersten Grundstücke verkauft werden könnten.

Von Christine Jacob