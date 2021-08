Rackwitz

Nach einem Unfall, bei dem am Schladitzer See eine junge Frau leicht verletzt wurde, sucht die Polizei jetzt Zeugen. Ereignet hatte sich der Vorfall bereits am 10. Juli am frühen Abend.

Zu Fall gekommen

Auf dem Gehweg am See nahe der Schladitzer Bucht war an diesem Tag gegen 17.30 Uhr eine 32-Jährige mit Inlineskates unterwegs. Als sie in Höhe der Surfschule stehen blieb, sei ein junger Mann mit einem E-Skateboard von hinten gegen sie gefahren, sodass die 32-Jährige zu Fall kam, berichtete die Polizei am Mittwoch. Die Inlineskaterin wurde bei dem Sturz leicht verletzt. Nach einer kurzen Unterredung verließ der Unbekannte in Begleitung eines weiteren E-Skateboardfahrers den Ort des Geschehens.

Polizei ermittelt

Inzwischen hat die Polizei Ermittlungen wegen einer fahrlässigen Körperverletzung aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt, zu dem unbekannten E-Skateboardfahrer oder zu seinem Begleiter geben können, sich zu melden. Die Zeugen können sich an das Polizeirevier Delitzsch (Hallesche Straße 58, Telefon 034202/66-100) wenden.

Von LVZ