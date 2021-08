Schkeuditz

Der Haynaer Strandverein hat Großes am Schladitzer See vor. Schon jetzt gibt es jedes Sommer-Wochenende mehrere Veranstaltungen am Biedermeierstrand, pro Jahr sind es 30 bis 40. Künftig soll neben der Kultur auch die Geschichte einen Platz an dem künstlichen Gewässer bekommen.

Museales Dorf

„Wir planen ein museales Dorf aus der Zeit des Biedermeier“, erzählt Iris Zwiener. „Dazu sollen die vier Häuser, die jetzt noch um den Zuschauerbereich stehen, umziehen.“ Genauer: auf die Freifläche vor dem Hundestrand, rechts der Bühne. „Darin wollen wir Museen einrichten, die in einer Dauerausstellung die Zeit des Biedermeier zeigen“, so Zwiener. Es soll beispielsweise um Mode, aber auch um Erfindungen dieser Epoche gehen. „Das Stethoskop kommt zum Beispiel aus dem Biedermeier“, erläutert Zwiener. „Oder die Fotografie.“

Begleiter Beethoven

„Überhaupt ist uns diese Zeit gar nicht so fremd“, ergänzt Schwiegervater und Projektmanager Christoph Zwiener. „Damals wurden in Deutschland zum ersten Mal Vereine gegründet, auch die Musik von Beethoven und Strauß begleitet uns bis heute.“ Und wer sich in modernen Zeiten schick macht und zum Opernball geht, der trage die Mode des Biedermeier.

Modelldorf Lössen

Den zentralen Bereich soll allerdings ein Modell des Dorfes Lössen bilden. Das stand einst dort, wo jetzt der Schladitzer See ist. „Es geht nicht darum, auf die Braunkohle zu schimpfen“, betont Iris Zwiener. „Aber wir wollen zeigen, dass sie auch Opfer gekostet hat.“ Daher werde das Dorf im Maßstab 1:20 als Anschauungsobjekt am Haynaer Strand wieder aufgebaut. Das Projekt werde gemeinsam mit ehemaligen Bewohnern umgesetzt, die Fotografien und Erinnerungen zur Verfügung stellen.

Historische Baderegeln

Zudem gebe es einige Gesellschaftsspiele aus der Zeit des Biedermeier. „Die wollen wir auf Tafeln zum Ausprobieren zur Verfügung stellen“, so Iris Zwiener. Auch interessant: Die Baderegeln von Dr. Samuel Gottlieb Vogel aus dem Jahr 1817. „200 Regeln, die das korrekte Verhalten vor und während des Badens beschreiben“, ergänzt die Projektverantwortliche. „Vom richtigen Frühstück bis zur Anzahl der Tauchgänge.“ Auf Tafeln sollen sie für die Besucher nachlesbar sein.

Rückkehr der Schiffsschaukel

Ebenfalls ein Highlight: Die alte Schiffsschaukel soll wieder aufgestellt werden. „Sie stammt aus dem Gründungsjahr des Flughafens, 1927“, schildert Christoph Zwiener. Vier Gondeln sind noch übrig, acht seien es mal gewesen. „Aber dann kam der TÜV und meinte, unsere Arme seien länger als die der Leute im Jahr 1927“, so Zwiener. „Deshalb mussten wir die Abstände vergrößern.“ Die geforderten Drahtkäfige um die Gondeln habe er dagegen abwenden können.

Von Linda Polenz