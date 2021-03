Delitzsch

Besser wäre es, die Fahrbahnen zu reparieren. Diesen Satz schrieb Margitta Schaaf an die LVZ-Redaktion und nahm damit Bezug auf einen Bericht über die neue Radwegbeschilderung im Naturschutzgebiet Werbeliner See. Diese sei in Ordnung, erklärte die Delitzscherin, die Wege dagegen nicht. Das fällt vor allem in der Pandemie auf, in der viele Menschen das Gebiet als Erholung und für Betätigung nutzen.

Keine Rad- sondern Wirtschaftswege

Verantwortlich für die Radwege im Gebiet des ehemaligen Tagebaus Delitzsch-Südwest/Breitenfeld ist die Lausitzer und Mitteldeutsche Bergbau-Verwaltungsgesellschaft (LMBV). Der Bergbausanierer verstehe die Strecken allerdings nicht als Rad- sondern Wirtschaftswege. Wie LMBV-Sprecherin Claudia Hermann erklärt, wurden und werden diese ausschließlich zur Bewirtschaftung der Flächen und Gewässer errichtet.

Trotz der öffentlich begehbaren und zum Teil als Rad-Routen ausgeschilderten Wege habe das zur Folge, dass diese Wirtschaftswege nicht öffentlich gewidmet sind, keine Freischnitt-Arbeiten, keine Markierungs- und Beschilderungsarbeiten, kein Winterdienst und keine Wartungs- und Instandsetzungen von Wegeoberflächen in Verantwortung der LMBV durchgeführt werden, teilt Hermann mit.

Während der coronabedingten Schließung zahlreicher Freizeitmöglichkeiten nutzen Nordsachsen vermehrt das Naturschutzgebiet Werbeliner See für ihre Erholung. Doch immer häufiger fällt dabei der teils schlechte Zustand der befestigten Wege um den Grabschützer und Zwochauer See auf. Quelle: privat

Naturschutzregeln haben Einfluss auf Radwege

Der Bergbausanierer weise daher mittels Informationsschildern unter anderem darauf hin, dass die Nutzung der unter Aufsicht der LMBV stehenden Alt-Bergbaugelände, sofern diese nicht ausdrücklich einer öffentlichen Nutzung gewidmet sind, auf eigene Gefahr erfolge, zu großen Teilen untersagt ist.

Anders als beispielsweise am Schladitzer See, wo Anrainerkommunen Wege bereits teils übernommen haben, ist die Lage am Grabschützer und Zwochauer See noch einmal eine andere. Die Wege dort befinden sich in dem per Verordnung des Landratsamtes Nordsachsen vom 15. Mai 2019 festgesetzten Naturschutzgebiet Werbeliner See und nicht mehr in der Verantwortung der LMBV. Laut der zugehörigen Verordnung ist es im Schutzgebiet verboten, Straßen, Wege, Plätze oder sonstige Verkehrsanlagen anzulegen oder vorhandene Anlagen in irgendeiner Form auszubauen, erklärt die LMBV-Sprecherin.

Während der coronabedingten Schließung zahlreicher Freizeitmöglichkeiten nutzen Nordsachsen vermehrt das Naturschutzgebiet Werbeliner See für ihre Erholung. Doch immer häufiger fällt dabei der teils schlechte Zustand der befestigten Wege um den Grabschützer und Zwochauer See auf. Quelle: Mathias Schönknecht

Keine kurzfristige Ausbesserung

Für andere Bereiche laufen aktuell Verhandlungen zur Übertragung der Wege an die unterschiedlichen Gemeinden und Städte. Für einen Wirtschaftswegebereich am Ostufer des Werbeliner Sees liegen laut Hermann aktuell beispielsweise Kaufanträge der jeweils zuständigen Kommunen vor. Auch wenn die LMBV den Zustand der Wirtschaftswege zum Teil als sanierungsbedürftig einschätzt, gebe es keine Möglichkeit, diese kurzfristig auszubessern.

