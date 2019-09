Schluss mit Einheitsbrei im Caritas-Altenheim in Delitzsch

Delitzsch

Georg Haase ist zufrieden. Der Küchenleiter des Christlichen Gemeinschaftswerks (cgw) hat den Bewohnern und dem Personal des Delitzscher Caritas-Pflegeheims eine neue Art der Verköstigung vorgestellt. In acht weiteren Einrichtungen in der Trägergesellschaft St. Mauritius hat er dies schon getan. Vor allem in Sachsen-Anhalt und in Brandenburg. In Sachsen ist es eine Premiere für ihn.

Püriert – nicht passiert

„Es geht darum, die Nahrung für Bewohner mit Schluckbeschwerden in eine Form zu bringen, die sie zu sich nehmen können und gleichzeitig sehen, was es ist“, erklärt Einrichtungsleiter Tobias Gehrmann. „Das Auge isst mit“, sagt er. „und wenn es Fisch oder Bratwurst gibt, soll es auch aussehen wie Fisch oder Bratwurst und nicht wie ein Einheitsbrei.“

Zur Galerie Das Caritas-Altenheim in Delitzsch lässt Hähnchen wieder wie Hähnchen und Möhren wieder wie Möhren aussehen. Jetzt gab es das große Probeessen.

Um allen die neue Variante vorzustellen, ist Haase aus Oschersleben angereist. In der Küche zeigt er die Formen aus Silikon für Brokkoli, Erbsen, Möhren oder Fisch, Bratwurst und Hühnchen. Das Essen wird püriert, nicht passiert, erklärt der Küchenleiter. Es werden keine Zusatzstoffe zugegeben. Die Speisen bleiben dank Dampfbehandlung in Form.

Mehr Vor- als Nachteile

Für das Pflegepersonal bedeutet die neue Form Entlastung. Sie servieren den bereits angerichteten Teller. Der Schritt der Portionierung entfällt. Das Küchenteam um die Objektverantwortliche Madeline Lubjuhn muss etwas mehr leisten. Ihre Arbeitsstunden wurden aufgestockt. Für die Bewohner, einige von ihnen sind an Demenz erkrankt, soll die Form wieder mehr Anreize schaffen, Nahrung zu sich zu nehmen. Zudem soll es die Sensorik verbessern, sagt Haase.

Der Test zeigt, das wieder in Form gebrachte Essen kommt an. „Man konnte erkennen, was es ist und es hat sehr intensiv geschmeckt“, urteilt Bewohnerin Johanna Bernhardt.

Von Mathias Schönknecht