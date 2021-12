Schneezaun für Straße zwischen Mocherwitz und Krostitz

Krostitz

„Schneeverwehung auf der S 4 zwischen Mocherwitz und Krostitz. Nichts geht mehr.“ Damit diese Meldung möglichst nicht die Runde macht, ist an der Strecke ein Schneefangzaun installiert: circa 2 Kilometer Schutznetz samt Aufstellstäben, Abspannseilen. Die Schneewochen im Februar sind noch gut in Erinnerung. Busunternehmen im Nahverkehr hatten ihren Betrieb wegen Glatteis, Schneefall und Verwehungen für einige Zeit einstellen müssen. Wurde aufgerüstet?

„Einen maßgeblichen Zuwachs gab es nicht“, so Uwe Schmidt, Leiter des Straßenbauamtes des Landkreises. Aufgrund von Diebstahl und Verschleiß wird bei Schneezäunen aber regelmäßig Ersatz beschafft. Stark befahrene Strecken, die anfällig für Verwehungen sind, werden vorrangig ausgestattet. Größere Abschnitte im Bereich der Straßenmeisterei Delitzsch sind neben der S 4 zwischen Krostitz und Mocherwitz, die B 184 Seehausen-Delitzsch, die B 183 zwischen Storckwitz und Brehna sowie die S 1 zwischen Radefeld und Grebehna.

Könnten Hecken helfen, Schnee von den Straßen wegzuhalten? Es gibt viele Gründe, die dagegen sprechen, so der Leiter des Straßenbauamts: Abstand, Grunderwerb, Pflegeaufwand, Konflikte zwischen Straßen und Ackerfläche. Deshalb hat sich diese Lösung nicht durchgesetzt.

Gerüstet für den Winter

Alle fünf Straßenmeistereien in Nordsachsen sind für die kalte Jahreszeit gerüstet. In den vergangenen Wochen und Monaten ist die komplette Wintertechnik überprüft, gewartet und teilweise mit einem neuen Anstrich versehen worden. Das Straßenbauamt des Landratsamts Nordsachsen, zu dem die Straßenmeistereien gehören, weist aber dennoch darauf hin, dass im Einsatzfall nicht an allen Straßen des Landkreises gleichzeitig gearbeitet werden kann. Auch Schicht- und Tourenpläne, Karten, Meldeformulare, Sonderregelungen sowie Betriebsmittel wie beispielsweise Auftau-Salze wurden überprüft.

Mehr als 1000 Straßen-Kilometer

Das vom Landkreis Nordsachsen zu betreuende Straßennetz umfasst 1262 Kilometer Bundes-, Staats- und Kreisstraßen. Dazu kommen noch 86,4 Kilometer Radwege. Schneezäune sind auf insgesamt rund 40 Kilometern aufgestellt. Die 100 Streugutbehälter entlang des Straßennetzes wurden geprüft, instandgesetzt und mit Splitt aufgefüllt. 4106 Tonnen Tausalz sind in fünf eigenen Hallen und Trockensilos eingelagert. Für den Winterdienst stehen 19 eigene Lkw und Unimog, fünf Multicars und zusätzlich 19 Lkw sowie vier Traktoren vertraglich gebundener Unternehmen aus der Region zur Verfügung.

