Schnelles Internet für Delitzsch: Glasfaser-Ausbau liegt im Plan

Delitzsch

Blau ist die Farbe der Stunde fürs Gebiet Delitzsch in Sachen Glasfaserausbau im Landkreis Nordsachsen. Der Farbton signalisiert auf den Karten des Geoportals, dass der Ausbau ganz praktisch im Gang ist. Da steuert am Dienstag Sven Buse seinen Saugbagger per Joystick durch die Uferstraße. Das Gerät saugt Erdreich aus den schmalen Schlitzen, die für die Kabelkanäle in den Asphalt gefräst wurden. „Das nimmt den Kollegen richtig viel Arbeit ab“, kommentiert Buse. Das Fahrzeug mit dem selbstbewussten Graffiti-Design gehört zur Oelsnitzer NR Tiefbau GmbH. Weiter vorn wird gebaggert, um die Ecke stehen die Trommeln mit den Kabeln bereit, die unter die Erde sollen. Die Asphaltfräse wartet schon ein paar Straße weiter auf den Einsatz am folgenden Tag.

Status „im Bau“

Der Status „im Bau“ trifft auf viele Bereiche des Delitzscher Nordens und Westens, aber auch auf Ortsteile wie Kertitz und Schenkenberg zu. „Wir liegen im Plan“, erklärt Danny Trodler, der als Breitbandbeauftragter im Landkreis fungiert. Der Glasfaserausbau über die Digitale Offensive findet in Nordsachsen in sechs Projektgebieten parallel statt. Auf den Karten des über die Landratsamt-Website anzusteuernden Geoportals sind Gebiete und Fortschritt verzeichnet.

Zufriedenheit im Mittelfeld

Beim Thema Internet-Verfügbarkeit hatte Delitzsch im Familienkompass der Leipziger Volkszeitung, Sächsischen Zeitung und Freien Presse auf einer Skala zwischen 1 und 5 mit der Note 2,42 abgeschnitten. Wirklich zufrieden sind nicht alle, wie eine kleine Straßen-Umfrage ergibt: „Bei uns funktioniert das Internet gut“, erklärt der 18-Jährige, der auch mal online Spiele spielt, Filme schaut und in der Bitterfelder Straße wohnt, während die 29-jährige Angestellte ihren aktuellen Anschluss in der Innenstadt „katastrophal“ findet, zumal sie auch im Homeoffice arbeitet. Von der vertraglich zugesicherten Übertragungsrate komme geschätzt ein Drittel an. Die Familie will deshalb wechseln. Hoffnung auf besseren Anschluss kann sich wiederum das junges Paar machen, ebenfalls das teils Homeoffice arbeitet und am Karl-Marx-Platz wohnt. Es liegt im Ausbaugebiet. Die neuen Glasfaser-Netze sollen dort Datentransfer bis zu 1000 MBit/s möglich machen.

Ausbau nicht überall

Im Gegensatz zu anderen Regionen im Landkreis, wo bisher gar kein Internetanschluss verfügbar war, ist Delitzsch insgesamt schon relativ gut versorgt. In vielen Gebieten wurde bereits durch private Anbieter ausgebaut. Ebenfalls im Delitzscher Norden versorgte zum Beispiel die Wohnungsbaugesellschaft der Stadt gerade im vorigen Jahr exklusiv ihre Mieter und plant dasselbe im Stadtteil Ost.

Wenn Netze baulich fertiggestellt worden sind, folgen Dokumentation und Netz-Einbindungen. Bis zur Buchbarkeit dauert es also noch einige Monate. Mit dem Ausbau ist die Telekom beauftragt, aber auch andere Anbieter können die Netze nutzen.

Anschluss für 43000 private Haushalte

Bis Ende 2021 sollen in Nordsachsen mehr als 43 000 Haushalte, Unternehmen, Schulen Anschluss ans Glasfasernetz erhalten. Insgesamt werden 102,2 Millionen Euro investiert. Zu 90 Prozent kommen die Fördermittel von Bund und Land. Es ist die größte Investition in der Geschichte des Landkreises. 3500 Kilometer Glasfaserkabel werden verlegt, insgesamt ist dafür Tiefbau auf 1200 Kilometern Strecke nötig, der von 10 Baufirmen und ihren zig Subunternehmen wie jener Spezialfirma aus Oelnitz ausgeführt wird.

Von Heike Liesaus