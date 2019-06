Delitzsch

Überall Internetbaustellen: Gerade füllen Mitarbeiter der Allgemeinen Baugesellschaft aus Hecklingen/ Staßfurt an der Bitterfelder Straße in der Nähe des Schäfergrabens die ausgehobenen Kabelkanäle auf und setzen Fußweg-Pflastersteine wieder ein. Hier wurden die Leitungen für die schnelleren Internet-Anschlüsse der Mieter der Wohnungsgesellschaft Delitzsch (WGD) verlegt.

Auf dem Sprung in den Osten

Insgesamt sollen mit Hilfe der PŸUR, einem Unternehmen der Tele Columbus-Gruppe, 2000 Haushalte der WGD zum schnelleren Anschluss kommen. Dafür werden in der Summe elf Kilometer Datentrasse unter die Erde gebracht. Über den Westen und Norden der Stadt wurde sich in den vergangenen Monaten vorangearbeitet. „Wenn die Leitungen in der Stadtmitte verlegt sind, geht es über die Bahnlinie in den Osten der Stadt“, ist von WGD-Techniker Mathias Rosenberger zu erfahren. Auch über die Digitale Offensive Sachsen laufen Ausbauprojekte in Delitzsch.

Von Heike Liesaus