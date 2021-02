Schnelltest-Station im Delitzscher Jugend-Treff wurde 60 Mal genutzt

Delitzsch

Insgesamt ließen sich 60 Personen in der Teststation, die in den vergangenen zwei Wochen im Jugendtreff YOZ in der Sachsenstraße eingerichtet war, testen. Bis zum 5. Februar bestand diese Möglichkeit, die jedermann nutzen konnte. Es war wochentags jeweils vier Stunden geöffnet. Damit war der zu bewältigende Andrang auf die Schnelltests zwar nicht so groß, aber letztlich wurde das Angebot gut angenommen. Dabei nutzten die Mitarbeiter des DRK zum Teil die Möglichkeit, sich dort testen zu lassen. „Aber es kamen auch viele normale Bürger“, berichtet YOZ-Leiter Olaf Quinque, der die organisatorische Leitung für das Angebot innehatte. „Es hat alles gut geklappt. Wir haben gut mit den Besuchern kommunizieren können“, so Quinque über die Erfahrungen. „Alles in allem war es eine angenehme Sache. Unter den Nutzern waren auch Leipziger, die von einer Reise kamen, und nun einen Schnelltest brauchten. Sie waren froh, dass sie hier komplikationslos einen Termin bekamen.“

Leipzig-Update – Der tägliche Newsletter Die wichtigsten Nachrichten aus Leipzig und Sachsen täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Mit dem 14-tägigen Angebot hatte das DRK auch die Nachfrage getestet. Nun wird es erst einmal nicht fortgesetzt. Bei Bedarf können die YOZ-Mitarbeiter, die für die Tests ausgebildet sind, nun bei mobilen Tests mit in den Einsatz gehen. Denn aufgrund der Corona-Beschränkungen ist der Treff an der Sachsenstraße derzeit für seine jungen Besucher geschlossen.

Anzeige

Beim Test auf SARS-CoV-2 sei es wichtig, dass dieser zielgerichtet und anlassbezogen erfolgt, so das Bundesgesundheitsministerium. Bei Personen, die keine Symptome haben, sei es nur sinnvoll, wenn eine gewisse Wahrscheinlichkeit besteht, dass sie sich mit dem Virus infiziert haben. Das kann nach einem Risikokontakt oder beim Aufenthalt in einer Region mit erhöhter 7-Tages-Inzidenz von über 50 Infizierten auf 100 000 Einwohner der Fall sein. Ansonsten sei die Einhaltung der Regeln Abstand, Hygiene, Masken und Lüften wirksamer, um sich und andere vor der Infektion zu schützen. Aktuell (Stand Dienstag) liegt in Nordsachsen der Inzidenzwert bei 120. So werden zum Beispiel in Einrichtungen wie Pflegeheimen und Krankenhäusern Besucher getestet.

Von lis