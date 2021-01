Schnelltest im Delitzscher Selbstversuch: Negativ ist schön

Delitzsch

Der Kollege mit dem Fotoapparat hat es schon gemacht. Seine Beschreibung klingt jedoch nicht sooo verlockend: „Die holen das aus dem Bereich zwischen Nase und Gehirn. Für zwei, drei Sekunden treibt es dir die Tränen in die Augen“, sagt er. Ist da etwa Schadenfreude in der Stimme? Hätte ich mich wirklich einfach aus reiner journalistischer Neugier für den Selbstversuch Corona-Schnelltest verabreden sollen? Am Freitag startete die Kampagne des Delitzscher DRK-Kreisverbandes. Bis zum 5. Februar kann sich wochentags jeder testen lassen. Kostenpunkt: 35 Euro.

Und falls der Test jetzt positiv ausschlägt, wäre doch wohl Quarantäne fällig. Deren Beendigung ist erst möglich, wenn sicher ist, dass der Betroffene niemanden mehr anstecken kann. Das ist frühestens nach 10 Tagen. Hätte ich doch besser vorher den Wochenendeinkauf machen sollen?

„Es wurden schon viele Termine vergeben. Aber es könnten durchaus mehr sein“, so Rettungsdienstleiter Andreas Schulze, der das alles fachlich begleitet. Im Jugendzentrum YOZ in der Sachsenstraße ist der große Saal nun zur Teststation umgerüstet. Es sind Stühle im Abstand zum Warten aufgestellt. Ein- und Ausgang sind getrennt. An einem der Tische werden die Besucher empfangen. Ein kurzes Formular mit persönlichen Daten ist auszufüllen.

YOZ-Team wird zum Test-Team

Das YOZ-Team, zwei Jugendarbeiter und zwei Bundesfreiwillige, sind nun das Test-Team. Sie haben die entsprechenden Schulungen absolviert. Und so sitze ich schließlich vor Nicole Ranft, der stellvertretenden YOZ-Leiterin, die nicht zu erkennen ist. Denn sie ist in einen weißen Schutzanzug gehüllt und trägt blaue Gummihandschuhe sowie Atemschutz und Visier. Denn sie arbeitet direkt an den Probanten. Sie zeigt mir die Tupfer, mit denen der Abstrich aus der Nase entnommen wird. Ein bisschen Erleichterung stellt sich ein. Sie sind viel dünner und flexibler als ein Wattetupfer. Wir diskutieren und lachen noch ein bisschen darüber, welches Nasenloch nun das bessere sein könnte. Es ist mir so egal. Aber erstmal hakt es. „Das muss weiter rein“, sagt Olaf Quinque ungerührt, der nebenan auf das Tupferende mit dem Abstrich wartet. Das Sekret wird auf dem Teststreifen mit einer Buffer-Lösung versetzt, damit der nach einer Wartefrist das Ergebnis anzeigt. Die Antigen-Test, die Eiweißstrukturen des Virus nachweisen, funktionieren ähnlich wie Schwangerschaftstest.

Einfach Gewissheit

Schließlich ist der richtige Kanal in der Nase getroffen. Und die Probe gewonnen. War kaum zu spüren, oder? Auf die Tränen, die doch aus den Augen getreten sind, macht mich jedenfalls erst Nicole Ranft aufmerksam. Auch die 50-Jährige, die nach mir dran ist, bestätigt mir in der Wartezone: „Es war nicht so schön, aber nicht schlimm.“ Warum hat sie sich testen lassen? „Einfach, damit man es mal weiß. Sonst macht man sich doch Gedanken, wenn man sich mal schlapp fühlt.“ Ich fühle mich tatsächlich gleich besser, als mir Bufdi Phillipp Schlaffke am Ende auf meinen Teststreifen guckt und erklärt: „Sie sind negativ.“

Das Testangebot im Jugendhaus YOZ läuft noch bis zum 5. Februar werktags von 15 bis 19 Uhr. Es ist eine telefonische Anmeldung nötig. Dafür ist werktags von 12 bis 17 Uhr die Nummer 034202 63759 geschaltet.

Von Heike Liesaus