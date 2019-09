Schöner Arbeiten in Nordsachsen? Kreative diskutieren Vor- und Nachteile

Nordsachsen/Delitzsch

Conny Kanikfasste zusammen, wie vieles funktioniert: „Alle sagen, es geht nicht. Dann kommt einer, der das nicht weiß, und macht es einfach.“ Die Sängerin, Moderatorin und Schauspielerin gehörte zu den Teilnehmerinnen des Podiumsgesprächs beim Netzwerk-Treffen der Kultur- und Kreativwirtschaft für den Landkreis Nordsachsen. Sie wohnt zwar in Leipzig, hat aber gemeinsam mit ihrer Partnerin in Lissa (Gemeinde Wiedemar) das Musiklabel RudiWouldLikeIt gegründet.

Die Kreativ-Zusammenkunft sollte zeigen, dass diese Branche auch außerhalb der Großstadt stattfindet. Die Initiative Kreatives Sachsen hatte dafür den Saal der Theaterakademie Sachsenim Oberen Bahnhof in Delitzsch als Ort des Geschehens ausgewählt. Eine passende Szenerie. Denn als die Bildungsstätte an den Start ging, war es sicher ebenso schwer vorstellbar, dass etwas dieser Art in der Provinz und in einem ungenutzten Bahnhofsgebäude funktionieren könnte. Nun besteht die Akademie seit mehr als zehn Jahren.

Mehr Beschäftigte als in der Automobilindustrie

„Es geht uns darum, zu zeigen, dass es die Branche gibt. Schließlich beschäftigt sie in Sachsen insgesamt mehr Menschen als die Automobilindustrie“, erklärte Katja Großer vom Zentrum Kreatives Sachsen, die zu den Moderatorinnen gehörte. In Sachsen werden 10 000 Unternehmen in zwölf Teilbranchen – zum Beispiel Architektur, Film, Musik, Presse und Werbung – dazugezählt. „Zusammenarbeiten und sich miteinander zu vernetzen, das ist oft schwer im Landkreis“, erklärte Uta Schladitz, Leiterin des Amtes für Wirtschaftsförderung Nordsachsen, weshalb das Treffen von dieser Seite aus unterstützt wurde.

Podiumsgespräch beim Netzwerktreffen der Kultur- und Kreativwirtschaft Nordsachsen. Quelle: Heike Liesaus

Kreative Ideen

Lucia Hermann und Liesbeth Lüftner sind zum Beispiel gerade nach Sausedlitz gezogen, das zur Gemeinde Löbnitz gehört. Sie kreieren Selbstgenähtes und Permakultur-Anlagen, eine spezielle Form der Gartengestaltung. Grafikdesigner Christoph Ruhrmann, der seit einigen Jahren in Delitzsch lebt, wiederum machte bereits mit einer außergewöhnlichen Foto-Kunst-Aktion mit Einwohnern der Loberstadt auf sich aufmerksam. Gemeinsam mit allen Teilnehmern des Treffens wurden die Vor- und Nachteile des kreativen Arbeitens auf dem Lande an verschiedenen Stationen und in Gruppen zusammengetragen. Es kristallisierte sich heraus, dass Nachteile des ländlichen Raums oft gleichzeitig Vorteile sind: Hier gibt es mehr Platz, bezahlbare Mieten, weniger Konkurrenz. Es ist leichter, im Umfeld aufzufallen, auf sich aufmerksam zu machen. Kontakte sind oft persönlicher. Andererseits fehlen Räume für gemeinsames Arbeiten, die es mit sogenannten Coworking-Plätzen in der Stadt bereits gibt. Dann wieder ist es schwierig, Leistungen überhaupt bekannt zu machen. Und es gibt zwar Platz, aber die Wege, um zusammenzukommen, sind lang.

Wertschätzung fehlt

„Was fehlt, ist oft auch die Wertschätzung“, stellte Jana Wittenbacher vom Torgauer Johann-Kentmann-Vereinfest, der unter anderem Ausstellungen organisiert. „Den Künstlern geht es oft nicht gut.“ Von anderen Teilnehmern, aus der Werbebranche zum Beispiel, war allerdings wiederum von guter Auftragslage zu hören.

Musikerin Conny Kanik wünschte sich vor allem eine übersichtliche Liste aller Förderprogramme. Dann hätte die Leipzigerin für das Label RudiWouldLikeIt, das sie im nordsächsischen Lissa gründete und mit dem sie ihre CDs vermarktet, vielleicht Aufträge für den Online-Auftritt vergeben können. „So haben wir uns selbst eingearbeitet.“ Außerdem würde sie sich gern mit anderen Künstlerinnen zusammensetzen und klar machen, sich nicht unter Wert zu verkaufen: „Denn Kultur hat ihren Preis.“

Von Heike Liesaus