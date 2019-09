Schöner abdrehen: Delitzscher Werk investiert 1,36 Millionen

Delitzsch

Das RailMaint-Werk in Delitzsch will noch mehr abdrehen. Und dafür wurde extra eine neue Maschine im Wert von 1,36 Millionen Euro angeschafft. Dabei geht es quasi um die Runderneuerung der Waggon-Räder. In deren Fall wird aber nichts aufvulkanisiert, sondern die Laufflächen werden ab- und die Räder wieder rund geschliffen. Denn mit der Zeit im Betrieb fangen sich die Flächen, die auf den Schienen laufen, nicht nur die ein oder andere Schramme ein. Muss öfter auf langen Strecken gebremst werden, bekommen die Eisenräder regelrecht Platten. Das macht sich mit unschönem Rumpeln bemerkbar.

Das RailMaint-Werk prägt das Stadtbild im Delitzscher Norden. Quelle: Wolfgang Sens

Extra Baugrube für die Neuanschaffung

Dabei hat das Werk schon eine solche Drehmaschine vom selben Hersteller, erläutert Holger Zoch, Technologe für den Part der Radsätze. Diese arbeitet seit dem Jahr 2006 gleich daneben. Sie läuft nahezu pausenlos im Dreischichtsystem. Das Gehäuse des Neuzugangs, das sich jeweils um die Radsätze schließt, ist in modernerem Grau lackiert. Auch die Monitore, an denen die Dreher verfolgen, was an den beiden Rädern passiert, zeigen das Geschehen inzwischen nicht mehr nur schwarz-weiß, sondern in Farbe. Insgesamt zeigt sie sich unspektakulär. Aber es musste eine richtige Baugrube in der Halle ausgehoben werden, um sie zu montieren.

Die sieben Leben der Waggonräder

Bis zu 30 Minuten dauert es, bis die Laufflächen wieder ebenmäßig blank sind. Schneller geht es nicht. Physik ist Physik. Schnellere Vorgänge würden die Materialeigenschaften unerwünscht verändern. Etwa 100 Radsätze sind ständig auf dem Parcours zwischen Eingangsprüfung und Ausgang unterwegs. Die Drehmaschinen sind das Nadelöhr, das jetzt etwas größer geworden ist. Es gibt Radsätze, die sechs- bis siebenmal in ihrem Leben eine solche Behandlung durchlaufen. Neu ist der Radius bei 920 Millimetern, am Ende darf er auf 875 Millimeter abgeschliffen sein. Es muss deshalb darauf geachtet werden, dass die Differenzen in den Drehgestellen und im gesamten Waggon nicht zu groß ausfallen. Auch dafür gibt’s Vorschriften. Der Trend geht zur Automatisierung, aber ohne Bediener geht es auch an der 1,36-Millionen-Euro-Neuanschaffung nicht. Denn es werden gleichzeitig immer beide Räder des Radsatzes bearbeitet. Deren jeweilige Bearbeitungsanforderungen sind auszutarieren. Das schafft nur der Mensch.

Bedarf ist gestiegen

Der Bedarf an dieser Maschine ist insgesamt gestiegen, stellte Guido Mangold von der Herstellerfirma Hegenscheidt in Erkelenz, Nordrhein-Westfalen, fest. Denn der Maschinentyp kam 1991 auf den Markt. Anfangs wurden mal eine oder zwei jährlich abgesetzt. 2005/06 ging es richtig los, jetzt werden fünf bis sechs jährlich abgesetzt, im Prinzip weltweit, aber hauptsächlich in Europa.

Der Neuzugang, der im Juli in Betrieb gegangen ist, und die gesamte Radsatzwerkstatt wurden dieser Tage bei einem Kundenevent 30 Gästen vorgestellt. Sie sahen teils moderne Verfahren in historischen Hallen. Das Werk ist mehr als ein Jahrhundert alt. Auch wenn die Instandhaltung immer noch Werkstattcharakter hat, Digitalisierung gehörte zu den Themen des Rundgangs. Alle Radsätze bekommen zum Beispiel Anhänger, in denen alle Daten von der Gerätenummer bis hin zu den im Werk erstellten Prüfdaten gespeichert sind. Aufgeklebte Zettel sind Geschichte.

Weniger Geräusch macht mehr Verschleiß

Das Delitzscher RailMaint-Werk rechnet damit, dass die Leistungen künftig noch gefragter sein werden, dass Radsätze noch öfter abgedreht werden müssen. Der Grund: Die Bahnen sind leiser unterwegs. Es wird nicht mehr mit Metall auf Metall gebremst, um das typische Quietschen zu vermeiden. Die mit Verbundstoffsohlen ausgerüsteten Flüsterbremsen erzeugen zwar weniger vom sogenannten Warmabrieb, „aber dafür ist der Verschleiß insgesamt höher“, bestätigt Andreas Bath von der Firma GATX, die in Europa eine Flotte von mehr als 23 400 Kessel- und Güterwagen unterhält.

Von Heike Liesaus