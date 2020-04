Überraschung in Sachsen: Delitzsch ist die Radfahrerhauptstadt im Freistaat. Nirgend sonst werden so viele Wege mit dem Rad zurückgelegt, wie in der nordsächsischen Loberstadt. Doch auch Wurzen radelt weit vorn, während die größten Fahrradmuffel in Chemnitz wohnen – so das Ergebnis einer Studie der TU Dresden.