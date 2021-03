Schönwölkau: 33-Jährige schwer verletzt – Polizei ermittelt

Schönwölkau

Schwer verletzt wurde eine 33-jährige Frau bei einem Unfall am Dienstagmorgen in Schönwölkau, informierte die Polizeidirektion Leipzig am Mittwoch. Die Fahrerin eines Skoda Fabia war gegen 7.15 Uhr auf der Kreisstraße 7445 von Wölkau in Richtung Bundesstraße 2 unterwegs. Sie bog nach links auf die B 2 in Richtung Leipzig ab und beachtete dabei vermutlich die Vorfahrt eines von links kommenden und in Richtung Leipzig fahrenden Mercedes nicht. Am Steuer saß eine 31-jährige Frau.

Skoda-Fahrerin schwer verletzt

Beide Fahrzeuge stießen im Einmündungsbereich zusammen. Während die Skoda-Fahrerin mit schweren Verletzungen zur stationären Aufnahme in eine Klinik gebracht werden musste, wurde die Mercedes-Fahrerin leicht verletzt und in einem Krankenhaus ambulant behandelt.

Polizei ermittelt jetzt

An den beiden Unfallfahrzeugen entstand laut Polizei ein Sachschaden in Höhe von ungefähr 20 000 Euro. Gegen die 33-Jährige wird nun wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.

Von lvz