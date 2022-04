Schönwölkau: Autofahrerin baut mit 3,62 Promille einen Unfall

Schönwölkau

Am Sonntag Vormittag – gegen 9.45 Uhr – fuhr die Fahrerin (39) eines Hyundai auf der Dübener Straße in Richtung Lindenhayn und fiel Zeugen durch ihre unsichere Fahrweise auf. Nach Angaben der Polizeidirektion Leipzig fuhr sie in der weiteren Folge mit ihrem Auto gegen einen Zaun und verließ pflichtwidrig die Unfallstelle. Durch eine Zeugin (53) konnte sie in Höhe des Lindenplatzes in Lindenhayn gestellt werden.

Führerschein ist weg

Ein durchgeführter Atemalkoholtest zeigte ein Ergebnis von 3,62 Promille. Die Polizei veranlasste die Durchführung einer Blutentnahme und stellte ihren Führerschein sicher. Die 39-Jährige hat sich nun wegen einer Gefährdung des Straßenverkehrs und des unerlaubten Entfernens vom Unfallort zu verantworten.

