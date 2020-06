Schönwölkau: Drei Verletzte bei Verkehrsunfall

Brinnis

Bei einem Verkehrsunfall auf der Kreisstraße K7444 in der Gemeinde Schönwölkau wurden am Samstagabend drei Personen verletzt. Ein 40 Jahre alter Renault-Fahrer war gegen 20.40 Uhr auf der Kreisstraße unterwegs. An der Kreuzung Lindenhayner Straße/Lange Straße im Ortsteil Brinnis habe er dann einen auf der Vorfahrtsstraße fahrenden 43-Jährigen, der ebenfalls in einem Renault unterwegs war, übersehen, berichtete die Polizei. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem das Fahrzeug des 43-Jährigen in den Straßengraben geschleudert wurde und eine Warnbake beschädigte.

Hoher Sachschaden

Bei dem Unfall erlitten der 43-jährige Fahrer sowie zwei Insassen in dem Fahrzeug leichte Verletzungen. Sie wurden anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Der Gesamtsachschaden wurde auf etwa 20 000 Euro beziffert. Die Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Körperverletzung in Verbindung mit einem Verkehrsunfall.

