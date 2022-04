Schönwölkau: Dreiste Telefonbetrüger prellen Frau um fünfstelligen Betrag

Schönwölkau

Dreiste Telefonbetrüger haben erneut ein Opfer in Schönwölkau gefunden. Wie die Polizeidirektion Leipzig am Donnerstag mitteilte, kontaktierten Unbekannte am Mittwoch gegen 8 Uhr eine 63-jährige Frau aus Schönwölkau über einen namhaften Messenger und gaben sich als Tochter mit neuer Handynummer aus.

Neues Handy dient als Ausrede

Dann erfanden sie eine frei erfundene Geschichte: Wegen des neuen Handys könnten sie keine Rechnungen im Onlinebanking überweisen und baten um schnelle Hilfe. Später würde sich die Tochter auch noch einmal telefonisch melden und erklären. Da die Eltern bereits mehrfach für ihre tatsächliche Tochter Überweisungen getätigt hatten, kam die Frau der Bitte nach und beglich die angeblichen Rechnungen in Gesamthöhe einer unteren fünfstelligen Summe.

Der Betrug fiel erst auf, als die Geschädigte sich nach dem ausbleibenden Anruf der vermeintlichen Tochter bei ihrem Schwiegersohn meldete und dieser erklärte, dass seine Frau keine neue Nummer habe.

Die 63-Jährige erkannte den Betrug und informierte daraufhin die Polizei, die nun wegen Betruges die Ermittlungen aufgenommen hat.

Von sg